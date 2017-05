Como líder, Nairo vuelve a la cima que lo coronó en el Giro 2014; El Monte Grappa

Después de 5 premios de montaña (2 de primera, 2 de segunda y 1 de tercera categoría) el pasado viernes Nairo Quintana (Movistar Team) asumió el liderato de la clasificación general del Giro centenario y le sacó algunos segundos de ventaja. Sin embargo no parece suficiente de cara a la contrarreloj del domingo en donde Tom Dumoulin (Sunweb) y Thibaut Pinot (FDJ) pueden tener ventaja y son los favoritos y por eso esta Etapa 20 del Giro de Italia 2017 será vital para la general.

En la etapa 20 empezaron los ataques muy temprano. El ascenso al difícil Monte Grappa, de primera categoría, es el primer gran espacio, en el que las piernas de Nairo Quintana, Dumoulin, Vincenzo Níbali y Pinot crearon espacio importante que cortó a la camiseta de los jóvenes, Adam Yates.

Este sábado volvió la alta montaña con un recorrido de 190 kilómetros en el cual habrá un premio de montaña poco exigentes (de cuarta categoría) y 2 premios grandes escaladas (primera categoría) en la segunda mitad del trazado. La llegada a Asiago será clave para que Quintana y Nibali saquen una buena diferencia de cara a la jornada del domingo que tendrá una prueba contra el reloj de 29,3 kilómetros.

En vivo, Online: Etapa 20 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en el Monte Grappa

Sábado 27 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Así será el recorrido en el día 20 de carrera:

La primera gran prueba de montaña será en la cima del Monte Grappa, aquel lugar en el cual Nairo prácticamente se aseguró la ‘maglia rosa’ en el Giro de Italia 2014 ganando una cronoescalada de 26,8 kilómetros a 3 días del final. Esta vez será una etapa de 190 kilómetros con inicio ondulado de poca exigencia en Pordenone y en el final de llegará la exigente subida a Grappa que durante 18 kilómetros llevará a los pedalistas de una altura de 33 metros sobre el nivel del mar hasta los 1620.

Después del empinado descenso habrá un pequeño tramo llano para emprender la escalada final, que no llevará muy arriba a los deportistas (1860 metros sobre el nivel del mar) pero que tendrá una inclinación de mucha complejidad y allí es donde se pueden presentar las grandes diferencias a favor de los especialistas en la escalada y serán claves las estrategias de las escuadras para que el domingo no queda nada al azar en la corta y definitiva lucha contra el reloj.

Así está la general antes de la etapa 20 del Giro de Italia 2017:

