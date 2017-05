Jaguares visita a Rionegro y con la victoria estará en la Liguilla

Antes del fútbol del fin de semana hay 4 clasificados matemáticamente, 2 equipos con todo a favor para meterse, 2 que dependen de sí mismos para asegurar su paso a los 8 y otros 2 que sueñan con ganar y que se den otros resultados para estar en los cuartos de final. Muchos ingredientes para que los hinchas estén muy pendientes de seguir paso a paso la fecha 20 y que sobre las 8:00 pm se conozcan los 8 clubes que estarán en la instancia definitiva en busca de la estrella de mitad de año y se podrá ver el Rionegro Águilas VS Jaguares en vivo por Fecha 20 por televisión cerrada.

Se debe aclarar que solo habrá 4 partidos importantes para definir las posiciones y son los que se jugarán en la noche del sábado 27 de mayo en simultánea, los otros 6 no tienen mayor trascendencia y por esta razón se decidió repartirlos entre el jueves 25 y el lunes 29 de mayo. Sin embargo las últimas decisiones de Dimayor ante la violencia de las barras de América y Cali han generado que no toda la fecha tenga cubrimiento de los medios.

Rionegro Águilas VS Jaguares en vivo por Fecha 20

Sábado 27 de mayo a las 6:00 pm con transmisión por Win Sports Online

Aunque no es de equipos tradicionales ni tampoco con muchas estrellas en Rionegro se jugará un duelo de mucha importancia. Aunque los locales no tienen nada para perder los visitantes deben sumar si no quieren quedarse por fuera de los 8. El empate y la derrota deja a Jaguares dependiendo de otros resultados que se pueden dar en Bogotá y Bucaramanga, por eso el único objetivo es ganar y así lo afrontaran.

Dato:

En los 2 partidos anteriores entre estos equipos jugados en casa del equipo antioqueño se han dado victorias del equipo local; 1 por 0 en 2015 y 2 por 0 en 2016.

