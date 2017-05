¡Increíble Dimayorada! Ni transmisión por TV, ni entrada de prensa a los partidos Cali VS Millonarios y Bucaramanga VS América

El pasado miércoles 24 de mayo se jugó el encuentro que finalizaba la fase de Grupos de la Copa Águila entre los tradicionales equipos caleños pero la noticia no fue la victoria de los ‘azucareros’ sino la violencia. Antes durante y después del duelo disputado en el Pascual Guerrero se dieron enfrentamientos, peleas y hasta invasión de cancha, por esta razón la Dimayor decidió que no habrá transmisión de los partido de América y Cali para este fin de semana.

La Fecha 20 definirá muchas cosas para los cuartos de final de la Liga Águila en el presente semestre de 2017; las cabezas de serie, los últimos 4 cupos, los puntos de la reclasificación y del descenso, entre muchas otras cosas que despiertan el interés de los aficionados de todos los equipos, sin embargo el mal comportamiento de las barras evitará que todos sean testigos de esta importante definición. Las mayores quejas han llegado de los hinchas de Millonarios y Bucaramanga, que tienen partidos programados contra Cali y América respectivamente y que no podrán ver los encuentros programados en simultánea para este sábado a las 6:00 pm.

Así lo reportó el portal oficial del canal Win Sports: “Dimayor acaba de revelar que los decisivos partidos de la Fecha 20 Bucaramanga vs América y Cali vs Millonarios no contarán con el servicio de televisión, como parte de las medidas que tomará el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano en solidaridad con la lucha contra los desórdenes y disturbios ocasionados por las hinchadas de los equipos vallecaucanos durante el clásico que protagonizaron ambos oncenos el jueves 24 de mayo, correspondiente a la cuarta jornada de la Copa Aguila”

No habrá transmisión de los partido de América y Cali ¿Qué se podrá ver por TV?

Prácticamente se podrán ver por las señales de televisión (RCN Televisión y Win Sports) los partidos que poco juegan en la tabla:

Patriotas VS Envigado de la noche del jueves 25 de mayos, Tolima VS La Equidad del viernes 26 del mismo mes tendrán transmisión por Win Sports.

El sábado se jugarán 4 partidos en simultánea para definir los clasificados a la liguilla final y las posiciones de cara al sorteo de las llaves de cuartos de final, pero ante la imposibilidad de poder ver por televisión los encuentros protagonizados por los equipos de Cali quedan en la oferta Santa Fe VS Alianza Petrolera y Rionegro Águila VS Jaguares. Según ha dicho Andrea Guerrero, jefe del área de deportes de RCN Televisión en horas de la tarde del jueves, aún no sabe cuál partido irá por televisión abierta ya que el programado para este canal era el partido Cali VS Millonarios.

Se especula con que ahora el encuentro entre santafereños y petroleros sería el que vaya por señal abierta, Rionegro Águilas y Jaguares por Win Sports y sin transmisión el mencionado Cali VS Millonarios y Bucaramanga VS América.

Los partidos del domingo y lunes continúan en su programación inicial; Tigres VS Huila, Pasto VS Junior y Medellín VS Nacional se jugarán en la tarde y noche del 28 de mayo con transmisión por Win Sports. Al igual que el duelo entre Cortuluá y Once Caldas del lunes en la noche. Lo único cierto es que no habrá transmisión de los partido de América y Cali para este fin de semana y ‘pagarán justos por pecadores’ ya que el resto de aficionados del fútbol colombiano no deben pagar por los hechos de los vándalos que tuvieron reprochables comportamientos en la capital del Valle del Cauca el pasado miércoles.

Pero no es lo único:

Además en un comunicado oficial de la Dimayor dirigido hacia los presidente de RCN Televisión (Gabriel Reyes) y Win Sports (Mauricio Correa) se especificó que los goles se deben transmitir con posterioridad a los partidos, que no habrá ingreso de otros medios (televisivos, escritos, radiales) diferentes a los oficiales y que no habrá información del partido por las señales que a esa hora tendrán transmisión en los mencionados canales.

Estas fueron las declaraciones de Jorge Perdomo en una transmisión por Facebook Live de Win Sports:

“Expreso la profunda vergüenza que tiene el Fútbol Profesional Colombiano por lo que está sucediendo con los mal llamado hinchas de las barras bravas… Son unos criminales y nos están generando problemas. “

“No habrá televisión, no habrá radio, no habrá prensa escrita, no habrá absolutamente nada, no habrá forma en la que estos partidos estén disponibles para los hinchas. Sé que pagarán justos por pecadores pero creemos que debemos ser ejemplarizantes para que esto no prospere”

“Al América y al Cali se les castigará con 3 fechas jugando a puerta cerrada por Copa Águila, 2 por Liga Águila y 2 fechas adicionales cerrando tribunas norte y sur cuando jueguen”

“El cierre como escenario va para Cali como local, Bucaramanga no tiene que pagar las consecuencias de estas circunstancias. Igual hemos determinado que se juegue con cierre de fronteras, no se permitirá entrada de hinchas del América”

“Cortar cualquier vínculo y maridaje nefasto entre los directivos de clubes y las barras bravas”

