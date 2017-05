Aunque Ajax perdió, Davinson se destacó en la final de la UEFA Europa League

El marcador 2 por 0 a favor del club inglés le significó a los dirigidos por Mourinho quedarse con el segundo título en importancia de clubes en el continente europeo. Pero la derrota pudo haber sido mayor si no se da la carrera de Davinson Sánchez en el partido Ajax VS Manchester Unted que evitó el tercero de los ‘red devils’.

Al joven defensor colombiano se le vio muy activo, infortunadamente el primer gol del equipo inglés se da por un remate de Pogba que se desvió en él, pero no tuvo responsabilidad alguna en esto y esto no lo amilanó. Por el contrario en medio del joven plantel de los holandeses, Davinson fue el que más se destacó tanto en defensa como en actitudes y espíritu ofensivo.

Pero lo que deslumbró a los espectadores del partido, a los comentaristas y a los mismos medios que transmitieron el duelo de la tarde del miércoles, fue esa espectacular muestra de velocidad y la forma limpia en la cual recuperó un balón que parecía ser el tercer tanto en contra de su equipo.

En la transmisión de RCN Televisión los narradores compararon esta corrida con la velocidad del atleta jamaiquino, multimedallista mundial y olímpico, Usain Bolt, mientras que en Fox Sports se destacó en la cuenta de Twitter esta jugada en especial y se destacó de “fenomenal”.

Por jugadas como estas es que los grandes del fútbol del viejo continente tienen al defensor del seleccionado colombiano entre sus planes y entre ellos se destaca el Barcelona de España, que por sus últimos fracasos y su envejecida defensa tienen tanto a Sánchez como a Yerry Mina en carpeta para llevarlos a ser quienes solucionen tantos problemas que han vivido en la zona posterior.

Incluso, antes de que se viera la carrera de Davinson Sánchez en el partido Ajax VS Manchester United, en la transmisión de Inglaterra el histórico Rio Ferdinand dio un concepto de su exequipo ante el buen rendimiento del espigado defensor en los primeros 45 minutos.

"Man Utd have allowed Sanchez to hold the ball. It's a gameplan."

🎤@rioferdy5 thinks Man Utd are targeting Ajax defender Davinson Sánchez. pic.twitter.com/BPKBD5YHLL

— BT Sport Football (@btsportfootball) May 24, 2017