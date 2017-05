¡Ganar o ganar! ‘Los leones’ bogotanos reciben a ‘los tigres’ de La Paz y solo uno seguirá en Libertadores

Hace un par de semanas el panorama del equipo capitalino era muy oscuro y parecía que llegaría a la última jornada de la fase de grupos dependiendo de otros resultados para acceder a los 16 mejores de la competencia, sin embargo en Lima sacó una victoria importante y en La Paz se dio un resultado que los benefició y ahora dependen de sí mismos para conseguir el objetivo. Sin embargo no será una tarea fácil ya que el juego Santa Fe VS The Strongest por Copa Conmebol Libertadores 2017 deberá terminar con victoria de los colombianos para que se puedan clasificar, el empate o la derrota los dejará en el camino y serán los bolivianos los que celebren.

Gustavo Costas es un técnico ganador y sabe que la obligación es seguir avanzando en Libertadores, el cupo de consolación a las instancias finales de la Copa Conmebol Sudamericana que entrega el tercer lugar del grupo no está entre las opciones y por eso habla de lo que necesita y quiere de sus dirigidos para este importante partido que se jugará en El Campín.

Santa Fe VS The Strongest por Copa Conmebol Libertadores 2017

Martes 23 de mayo, 7:45 pm (Hora de Colombia) por la señal de Fox Sports y la aplicación Fox Play

El adiestrador gaucho es consciente de un inicio no tan bueno en el torneo continental y además reconoce que ha sido clave modificar muchas cosas del grupo para seguir con vida en la competencia internacional: “Cambiamos la actitud, sabíamos que era un partido definitivo para nosotros y gracias a Dios se dieron los 2 resultados y dependemos de nosotros”.

La necesidad de conseguir los 3 puntos y la obligación de seguir avanzando en la competencia es muy importante para los actuales campeones de Colombia, pero el apoyo de la hinchada es un punto a favor para este partido en el cual la altura no será ventaja ya que los bolivianos están habituados a estas condiciones: “Definiremos en nuestra casa y con nuestra gente, rescato que el equipo ha estado a la altura de la Libertadores”.

Al frente estará el entrenador venezolano César Farías, que en el partido jugado en La Paz impuso su estilo y que en la pasada edición de la Copa Sudamericana fue el verdugo de los rojos de Bogotá al mando de Cerro Poterño de Paraguay, así que también habrá un tinte de revancha en el duelo Santa Fe VS The Strongest por Copa Conmebol Libertadores 2017.

>>Más actualidad del fútbol internacional en PUBLISPORT<<