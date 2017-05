Disculpas de Eduardo Luis y Ricardo Henao por los comentarios sobre la hinchada de Nacional

Después de la polémica y las críticas que se dieron por una conversación privada entre los personajes de la transmisión de RCN Televisión previo al partido entre Nacional y Deportivo Cali y que se conoció debido a un error en la transmisión por Facebook Live, ahora se conocieron las disculpas de Eduardo Luis y Ricardo Henao por insulto a hinchas del club ‘verdolaga’.

Aunque el audio está cortado y dura pocos segundos se entiende que Ricardo Henao critica la entrada al estadio y la poca asistencia de la afición, mientras que Eduardo Luis es quien complementa con una opinión muy polémica y con insultos que motivaron la indignación y respuesta de muchos sectores. Pues según la explicación hay una parte del audio que está fuera de contexto y la otra es una crítica a la hinchada pero no al club.

En el nuevo video, que se dio a conocer por la misma plataforma de Facebook Live en la cual se dio el error de los 2 personajes, el comentarista y periodista de RCN Televisión y de RCN Radio explica sus palabras.

“Vamos a seguir rompiendo el Twitter y lo vamos a romper para ofrecerles disculpas, ustedes han escuchado en las últimas horas un audio que ha salido en el previo de la transmisión de Nacional y Deportivo Cali”

“Es un audio fuera de contexto, no es lo que se refleja en el audio que se puso a rodar en redes sociales. Me hubiera gustado que la persona que lo puso lo hubiera puesto unos segundos antes para que la gente entendiera a qué tipo de entrada me estaba refiriendo y no era a la de los hinchas al estadio sino a una entrada cerca de Bogotá, a un sitio de entrenamiento al cual va mi hijo… Esa era la entrada a la que yo me refería… A todos ustedes les pido disculpas”

“Me conocen hace muchos años estando cerca de los equipos colombianos, en especial de Atlético Nacional, he vivido momentos muy bonitos al lado de la gente de Atlético Nacional y respeto a sus jugadores, a sus directivo y a todos sus hinchas”