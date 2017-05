¿Triste despedida? No señores, la celebración de James rodríguez tuvo de todo

El club de la capital española obtuvo su título de Liga número 33, después de varias temporadas de no haberlo conseguido en esta oportunidad se impuso al Barcelona en la pelea y ‘el merengue’ fue más dulce que nunca. Uno de los que estaba en el ojo de todos los aficionados y medios era el ‘10’ colombiano, por los rumores de su supuesta salida del club se esperaba que no tuviera una actitud tan alegre, sin embargo todos pudieron ver que en la celebración de James Rodríguez por el título de Real Madrid no hubo nada de tristeza ni melancolía.

En este último encuentro frente al Málaga el entrenador Zinedine Zidane decidió darle más minutos que de costumbre al zurdo y él zurdo los aprovecho, a pesar de tener el resultado solucionado y el título en el bolsillo se vio que tenía ganas de marcar, de poner a sus compañeros de cara al gol y estuvo muy activo. Sin embargo el pitazo final fue la oportunidad para ver al James más alegre de los últimos meses, por lo menos con su club.

Dándole besos a Isco en medio de una entrevista, bailando con Marcelona, transmitiendo la celebración desde el avión por sus redes sociales y gritando con todas sus fuerzas la consagración, el capitán del seleccionado colombiano parece que se desahogó con la Liga número 33 para los de la capital ibérica.

Pero no fue el único, sus compañeros también se mostraron emocionados y en sus respectivas redes también dejaron ver que este título se convirtió en un objetivo principal, aunque no se pueden olvidar de la final de Champions League frente a Juventus que se disputará en Cardiff el próximo 3 de mayo.

Sin embargo fue la celebración de James Rodríguez por el título de Real Madrid la que se llevó muchos comentarios, miradas y además pone en boca de todos la continuidad en el club o la salida hacia otro club, supuestamente Manchester United sería su destino para la próxima temporada.

