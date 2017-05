“Muy contento de disfrutarlo, porque viví momentos difíciles”: Falcao García

La lesión de ligamento sufrida en 2014, perderse el Mundial Brasil 2014, la dolorosa recuperación, el paso por Inglaterra con pocas satisfacciones y muchas críticas, la vuelta al principado con muchas expectativas y una temporada con algunas lesiones. Todo esto hizo especial la celebración de este miércoles y además generó que se viera a Falcao García llorando por el título del AS Monaco en esta Liga de Francia 2016/17.

En las palabras del ‘Tigre’ que le dio a ESPN se pudo entender el momento emotivo que estaba viviendo el samario y acompañado de su familia caminó por el campo del estadio Louis II y dejó estas reacciones:

Pero también hubo momentos para que el experimentado goleador colombiano celebrara con sus compañeros y así se vio en el video que subió Benjamin Mendy en sus redes sociales, un poco de locura del ‘Tigre’ después de tantos momentos difíciles y complicados en su carrera y en su vida persona.

Adventures of Benjamin Mendy #2 – Falcao: "Am here with the best left-back in the world." pic.twitter.com/7B54IVe2im

— Get French Football (@GFFN) May 17, 2017