A Santa Fe solo le sirve ganar en Perú y la historia reciente en Libertadores lo respalda

Con 4 unidades en 4 partidos, siendo tercero del Grupo 2, obligado a ganar para llegar a la última jornada con opciones y esperando que Santos le dé una mano frente a The Strongest. Este es el panorama de los rojos de Bogotá y por eso los hinchas eperan con ansias ver el Sporting Cristal VS Santa Fe en vivo por Copa Libertadores para no perder la fe a nivel internacional.

En el pasado ya se dio una visita de ‘los cardenales’ a ‘los celestes’ por la misma competencia, fue en el año 2006 y se dio una victoria importante, pues ahora se debe repetir este resultado y no hay más opciones para seguir en el camino.

Sporting Cristal VS Santa Fe en vivo por Copa Libertadores

Miércoles 17 de mayo a las 5:30 pm (Hora de Colombia) por la señal de Fox Sports 2 y la aplicación online Fox Play

Buenos recuerdos del ‘León’ en sus viajes a Perú

La última vez que se dio un partido de Santa Fe en Perú por Libertadores fue en la edición 2013, en esa oportunidad tuvo que viajar en 2 oportunidades a territorio inca para enfrentar al mismo rival y sacó buenos resultados; en la primera fase de aquella edición del torneo internacional jugó contra Real Garcilaso y empató 1 por 1 con anotación de Cristian Martínez Borja. Pero en los cuartos de final el fixture volvió a poner a estos equipos en el camino y los santafereños no perdonaron, con un 3 por 1 en condición de visitante abrieron la llave que terminó 5 por 1, los goles anotados en Cusco fueron obra de Francisco Meza, Wilder Medina y Jefferson Cuero.

Pero con Sporting Cristal también se dio un partido por Libertadores hace unos años; fue en la fase de grupos de la edición 2006, el marcador en Lima fue 2 por 1 para los colombianos y las anotaciones de Luis Yánez y David Montoya ayudaron a que el equipo colombiano fuera uno de los clasificados de la zona en la cual también compartía con Estudiantes de La Plata y Bolívar de Bolivia.

Probables alineaciones:

Muchos estarán pendientes del diuelo Sporting Cristal VS Santa Fe en vivo por Copa Libertadores y de la alineación que pueda poner Gustavo Costas para buscar la victoria, pero por el grupo de viajeros y la necesidad de victoria se presume que ya estaría definido el grupo de 11 inicialistas:

Sporting Cristal: Mauricio Viana; Renzo Revoredo, Renzo Garcés, Luis Abram, Jair Céspedes; Carlos Lobatón, Pedro Aquino, Joel Sánchez; Gabriel Costa, Rolando Blackburn y Cristian Ortiz.

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, Carlos Henao, Dairon Mosquera; Jonathan Gómez, Baldomero Perlaza, Sebastián Salazar, Leyvin Balanta; Johan Arango y Denis Stracqualursi.

Datos:

Santa Fe suma 3 derrotas consecutivas por fuera de casa en Copa Libertadores; 1 por 0 con Cerro Porteño en la edición 2016 y en esta edición 2017 2 por 0 con The Strongest y 3 por 2 con Santos.

A la misma hora estarán jugando The Strongest y Santos en La Paz y a Santa Fe le sirve que el club brasileño saque un empate o una victoria en Bolivia.

En la presente edición de la Libertadores los goleadores santafereños son Johan Arango y Jonathan Gómez, cada uno con 2 anotaciones.

