Así quedó Fernando Gaviria tras su caída en el Giro de Italia

Fernando Gaviria quiere defender la camiseta violeta de líder de la clasificación por puntos a como de lugar. Por eso se exige al máximo para llegar a Milan con ella. Sin embargo, este martes sufrió un percance que puede resignar sus posibilidades. Una caída lo dejó maltrecho y aunque avisó que continuará en competencia, se espera que esto no le afecte en las etapas venideras, donde puede adjudicarse nuevas victorias.

Unfortunaly, @FndoGaviria crashed after 3 km, but on the bright side without any serious consequences, so he could conclude the ITT #Giro100 pic.twitter.com/EosQvKYS3M

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) May 16, 2017