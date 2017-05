El Blockhaus retará a los escaladores y Nairo lo sabe

El Movistar Team apareció en la etapa del sábado y con la victoria de Gorka Izaguirre empezó a mostrar su ambición de triunfar en territorio italiano, pero en la Etapa 9 del Giro de Italia 2017 será el turno para que Nairom Quintana muestre su mejor carta, la escalada, y en un final de mucha dificultad pueda sacar la diferencia para perfilarse de cara al título.

Con 148 kilómetros de trazado entre Montenero di Bisaccia y Mjella, tendrá una llegada en alto, con un ascenso pronunciado que durante 30 kilómetros llevará a los ciclistas de los 118 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.665 metros en el monte Blockaus. El inicio del recorrido será muy suave y las estrategias de las escuadras se verán justamente en el remate del recorrido y los favoritos a llegar a Milán en busca del título en este Giro centenario tendrán una prueba para probar su poder.

En vivo, Online: Etapa 9 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en la montaña

Sábado 13 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:00 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Nairo Quintana, el mejor escalador del Giro 2017 y considerado por muchos el mejor del mundo, dio su concepto de lo que pasará en esta jornada dominical: “En el Blockhaus se verán las fuerzas de cada uno y habrá selección… Esperamos que la suerte y las fuerzas nos acompañen”, dijo el colombiano antes del exigente día que dejará todo listo para el segundo descanso de la competencia del lunes 15 de mayo.

Planimetría de la novena jornada de competencia por territorio italiano:

Así está la general antes de la etapa 9 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana en el Top 10:

Los otros colombianos se ubican en posiciones intermedias; Daniel Martínez en 173 (+ 1:02:07), Fernando Gaviria es 111 (+39:16), Sebastián Henao es 60 (+19:12) y Winner Anacona es 52 (+ 15:25).

