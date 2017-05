La Liga, en suspenso: Real Madrid y Barcelona ganaron; todo se define en la última

Real Madrid y Barcelona no fallan. Los dos equipos gigantes de España no dan tregua en su lucha por abrochar la Liga Santander, ni cuando la presión los oprime. Esta vez, los merengues recibían a un equipo peligroso como el Sevilla, pero que viene a la baja.

Zidane confió en James Rodríguez. Luego de clasificar a la final de la Champions, el francés hizo algunos cambios y en la rotación ingresó el colombiano, para acompañar a Cristiano Ronaldo y Morata.

Sin pensar en especulaciones, los blancos sometieron al equipo hispalense desde el principio. Más vivos, una falta peligrosa cerca del área del Sevilla fue cobrada a riesgo por Nacho y ante el desconcierto del equipo rival, el árbitro convalidó el polémico gol.

Luego, apareció James. El colombiano creó fantasía en el área de los andaluces, remató de zurda, pero Sergio Rico le ahogó el grito de gol. El que aprovechó el rebote fue Cristiano Ronaldo, quien decretó que el primer tiempo culminara 2-0 a favor del Real Madrid.

James Rodríguez tuvo un buen partido, hasta que Zidane decidió reemplazarlo, comenzando el segundo tiempo. A partir de allí, Sevilla inquietó a los locales en el Bernabéu y descontó gracias a Stevan Jovetic.

Fueron los peores momentos del Real Madrid en el partido. Hasta que Cristiano se hizo cargo y con un zurdazo puso el balón en el ángulo, destrozando las esperanzas del Sevilla.

Toni Kroos sentenció la goleada del club merengue, dejando el futuro del Madrid en sus manos.

