Nacional por el récord, Patriotas por seguir vivo rumbo a la clasificación

Durante la semana se llevó a cabo la jornada 17, con varios resultados que dejaron por fuera de la pelea a algunos equipos que soñaban con meterse en los 8 de la liguilla final, pero la emoción sigue y desde ya se piensa una nueva fecha, una menos para los que están por fuera y la oportunidad de asegurarse para esos pocos que se aferran a llegar a la instancia definitiva. Las hinchadas quieren ver el duelo Patriotas VS Nacional en vivo por Fecha 18 de Liga Águila para saber el futuro de los boyacenses y si llega el record ‘verdolaga’.

La visita de Nacional a Tunja, de Jaguares a Bogotá y de América a Medellín serán los grandes atractivos del sábado, mientras el domingo en Pasto, Bogotá, Floridablanca y Palmaseca se robarán la atención de la afición.

Patriotas VS Nacional en vivo por Fecha 18 de Liga Águila

Sábado 13 de mayo a las 5:00 pm por Win Sports Online

Aunque parezca increíble, los paisas tendrán su tercer partido en apenas 4 días; la vuelta de la Recopa Sudamericana del miércoles, el encuentro con Tigres el jueves y este enfrentamiento con Patriotas del sábado hacen que los de Reinaldo Rueda tengan una maratónica seguidilla de partidos que seguirá el próximo martes con Botafogo por Copa Conmebol Libertadores.

Ante esta situación el DT de los ‘verdolagas’ ha apelado a la extensa nómina y aprovechando su clasificación anticipada los jóvenes son los que han sacado provecho para participar en Liga mientras el grupo principal se encargó de meterse en los 8 y de seguir en busca de la clasificación internacional. Para este partido y por el viaje a Tunja se verá el mismo grupo que empató con Tigres, pero la gran pregunta es por los extranjeros Mariano Vásquez y Oscar Franco, quienes no juegan y no son tenidos en cuenta, a los que el mismo Reinaldo Rueda respondió: “Converso con ellos y buscamos la razón por la que no han expresado todo su potencial. Es difícil de explicar. A lo mejor me equivoqué y es una pena por el equipo, el tiempo, el dinero y ellos mismos. A lo mejor este no es el equipo para ellos”.

Dato:

En los 17 partidos de la fase todos contra todos Nacional no ha perdido y espera llegar al final de esta instancia sin conocer derrota, algo que sería un récord absoluto, además si supera los 45 puntos en esta fase va a superar la marca que el mismo club impuso en el segundo semestre de 2015.

>>Más actualidad del fútbol colombiano en PUBLISPORT<<