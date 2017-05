¿Les gusta este modelo de camiseta para la selección Colombia?

La última vez que se dio un lanzamiento de un uniforme para ‘laTricolor’ fue previo a la Copa América Centenario disputada en el año 2016 cuando se dio a conocer el modelo blanco que vestiría el equipo de mayores exclusivamente en esa competencia. Pero desde antes de la Copa América Chile 2015 se ha conservado en mismo uniforme para el equipo nacional y por eso se ha esperado desde hace 2 años esa nueva camiseta de la selección Colombia para 2018 y el final de las eliminatorias.

Pues, como ha sido tradición y costumbre, las redes sociales empezaron a dar indicios de cómo sería esta novedad para el equipo nacional, antes se tenía mucha incredulidad ante lo que se publicaba en internet, pero debido a que en las últimas oportunidades han sido acertados y se han anticipado a los lanzamientos oficiales hay que darle un poco de crédito a las imágenes que se han visto en los últimos días.

Este sería apenas un esbozo o muestra de la que finalmente vestirían los jugadores de los equipos nacionales, otros afirman que no es el diseño y pude ser un diseño falso para guardar el verdadero. Sin embargo llama la atención que las líneas que identifican la marca en la parte superior de los hombros coinciden con las camisetas de los equipos a nivel mundial que ya han sido revelados o filtrados para la próxima temporada.

También se ve que la tela del pecho y la espalda tiene una especia de textura de parches de balón antiguo, estilo similar al que se ha visto en los lanzamientos de camisetas como del Manchester United, Real Madrid y Schalke 04, que también tienen la misma marca de indumentaria deportiva y que sería la muestra de autenticidad del diseño o por lo menos de un esbozo del que sería el oficial.

Enter our competition for the chance to win a signed 2017/18 away shirt as well as the full kit in your size: https://t.co/zKGjunPexf pic.twitter.com/Tr9a2Lsipt

— Manchester United (@ManUtd) May 10, 2017