‘El Pibe’ otra vez culpó a Zidane de la suplencia de James

La Fifa actualmente tiene su centro de acción en Bahréin, allí se realiza el congreso número 67 y también se han dado cita grandes figuras del fútbol y Carlos Valderrama ha sido uno de los invitados especiales a los eventos que han tenido lugar en la capital de aquel país. Después de participar en eventos públicos, partidos de exhibición y encuentros con otros exfutbolistas, ‘El Pibe’ Valderrama habló de la suplencia de James Rodríguez con Zidane, del futuro de ‘la Tricolor’ en la eliminatorias y del trabajo de José Néstor Pékerman.

El excapitán, símbolo y referente a nivel mundial del equipo nacional colombiano de fútbol habló claro de los temas que le consultaron y con su acostumbrada actitud descomplicada y sus palabras sin filtro dejó conocer su opinión y sus puntos de vista.

Valderrama habló de la suplencia de James Rodríguez con Zidane

No es un secreto que ‘El Pibe’ siempre ha dicho que James es un jugador de calidad y que debería jugar más, pero es por las deciones técnicas que no juega, además siempre ha expresado que en cualquier club del mundo el zurdo puede ser titular, pues esta vez no fue la excepción:

“(James Rodríguez) Siempre que juega rinde, ese no es problema de él, el problema es el técnico, es el que decide, pero él siempre que juega rinde… Siempre que lo mete rinde y cumple con su función”

“James puede jugar en cualquier equipo del mundo, tiene talento para jugar en cualquier parte del mundo”

La calidad del fútbol colombiano la conoce muy bien el samario y así explicó la situación que viven los jugadores colombianos en este momento y el objetivo que tienen en llegar a Rusia 2018:

“Siempre hemos tenido talento, ahora nos dan más oportunidad, pero siempre hemos tenido talento, se está aprovechando eso y los muchachos que están jugando afuera están abriendo más las puertas”

“Tenemos buen equipo, tenemos buena selección, los muchachos están jugando bien en sus equipos, estamos cerca de lograr la clasificación al Mundial que es nuestro objetivo y todo el pueblo colombiano está contento”

Desde muchos sectores se critica a José Pékerman por sus formas, pero los resultados son indiscutibles y Valderrama lo respalda:

“Si lo llevamos pa’ clasificar, clasificamos al Mundial del 2014 y ahora estamos cerca. Los técnicos que clasifican se quedan y el trabajo que ha hecho es bueno. Siempre he dicho que es un buen técnico y está cumpliendo para lo que lo llevaron, nosotros estamos contentos con él”

“Todos los países queremos ir al Mundial, nosotros tenemos una linda posibilidad y creo que lo vamos a lograr. Colombia tiene buen equipo para ir al Mundial”

Así habla ‘El Pibe, siempre deja muchas frases en el aire y sin importar la interpretación que se les dé, son palabras sinceras y desde la experiencia que le ha dejado el fútbol en su vida. Y en el tema del momento, como siempre lo ha dicho, Valderrama habló de la suplencia de James Rodríguez con Zidane, algo que muchos piensan pero que a ‘el mono’ se le escucha más y mejor.

