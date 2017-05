¡Congreso de astros! Valderrama, Maradona, Ronaldnho, Okocha, van Basten

Las redes sociales se llenaron de videos, imágenes y todo tipo de registros por el encuentro de estrellas que se vivió este miércoles y que dejó grandes postales para el recuerdo. En medio de una actividad de Fifa se dio el encuentro de Valderrama, Maradona, Ronaldinho y otras figuras en Bahréin, algo que causó revuelo y locura por su presencia.

La cita se dio en un centro comercial del país árabe que tuvo una multitud de personas en la parte exterior para intentar tener un contacto o un recuerdo de estas grandes figuras de la historia del fútbol mundial. Además adentro del recinto se jugó un encuentro de fútbol 5 de exhibición, en este evento del ente organizador del fútbol mundial también estuvieron David Trezeguet, Michel Salgado, Cafú, Carliu Lloyd, Jay-Jay Okocha, Iván Vicevich y Marco Van Basten.

Video: Encuentro de Valderrama, Maradona, Ronaldinho y otras figuras en Bahréin

Cumpliendole el sueño a mi #miflaca de conocer a @ronaldinho un placer siempre ver y saludar al crack. pic.twitter.com/PaiAalwbvH — Carlos Valderrama (@PibeValderramaP) May 9, 2017

Este encuentro en el Seef Mall de Manana se dio por las iniciativas que tiene Fifa para la globalización del fútbol y llevar este deporte a muchos países, sobre todo a medio oriente donde los eventos principales del balompié mundial se han realizado en los últimos años y en 2022 tendrán el Mundial de mayores como máximo evento.

Esto también ha servido como ceremonia previa al Congreso de Fifa en su edición 67,, por eso este ‘congreso de astros’ fue cubierto por las redes sociales de la misma organización y sus cuentas asociadas en donde se dejaron los mejores momentos.

Thank you to all the fans for coming to the #FIFALegends event today! pic.twitter.com/kIAx2Dqliq — FIFA.com (@FIFAcom) May 9, 2017

#FIFALegends interacted with thousands of fans at Seef Mall in Manama today. Thanks to all who came out! 🙌⚽️ pic.twitter.com/3eA9AcTwQ0 — FIFA.com (@FIFAcom) May 9, 2017

🗣️🇸🇦

Saeed Al-Owairan, scorer of one of the best EVER #WorldCup goals, sat down for a chat with us. And snapped a selfie with @IAmOkocha!🤳 pic.twitter.com/6IrP1rlF9M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 9, 2017

Take some legends to a shopping centre. You get a pretty big crowd!

Carli Lloyd, Maradona & Ronaldinho in Bahrain. pic.twitter.com/aJG4XAtkq6 — Alex Stone (@AlexStone7) May 9, 2017

Del encuentro de Valderrama, Maradona, Ronaldinho y otras figuras en Bahréin se puede estacar la forma particular en la cual se saludaron el colombiano y el argentino, además que el mismo ‘Pibe’ Valderrama reconoció que conocer al brasileño era su sueño y se lo había cumplido.

