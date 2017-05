Millonarios debe ganar, gustar y si puede, golear al Cortuluá

Metido entre el grupo de 8, más por la falta de mérito de sus rivales directos que por propio rendimiento, los azules llegan a esta jornada con el firme objetivo de sumar de a 3 puntos, ascender en la tabla y poder volver a mostrar el juego de la primera parte de la fase todos contra todos que había esperanzado a su gran afición. La caída del sábado en Manizales dejó heridas que so se cierran con una buena victoria y un mejor rendimiento en casa, los hinchas podrán ver el juego Millonarios VS Cortuluá en vivo por la Fecha 17 de Liga Águila en televisión abierta.

Miguel Ángel Russo sabe que su equipo no ha tenido el rendimiento que quiere ni el que debería a esta altura del torneo, pasando por encima del hecho del penal que no se le dio al equipo en el cierre del juego contra Once Caldas y que tampoco le han sancionado ninguno a favor en lo que va de la Liga, el DT argentino destaca lo bueno y espera corregir lo malo a nivel interno, además debe decidir el reemplazo del volante John Duque y Nicolás Vikonis volverá a ser el portero debido a que Ramiro Sánchez aún no se ha recuperado de su espalda.

Partido Millonarios VS Cortuluá en vivo por la Fecha 17 de Liga Águila 1-2017

Martes 9 de mayo 8:00 pm con transmisión por RCN Televisión

“Venimos luchando, sabemos que en cada partido así como todos los que aspiran a clasificar, nos jugamos algo, estoy conforme con algunas cosas, en otras sé que hay que seguir mejorando”, palabras de Russo sobre los puntos necesarios para la clasificación y sobre la irregularidad que ha mostrado el grupo en los últimos encuentros.

Muchas han sido las críticas de la hinchada y la prensa por los cambios, rotación y medidas que se han tomado con algunos jugadores, pero el gaucho no da detalles y solo se limita a aclarar: “Las decisiones son mías, entiendo que es lo mejor para el equipo en su momento. Hay cosas que me guardo como corresponde y como tiene que ser”.

Más allá de esto, Millonarios debe ganar y gustar a sus hinchas en la noche del martes, además los goles son importantes para definir la clasificación y ante la gran cantidad de clubes que hay en la pelea por entrar a los 8 es importante golear y tomar confianza.

El mismo día martes, en horas de la tarde, se estará abriendo la jornada con los partidos Huila VS Pasto, en Neiva a las 3:15 pm (con transmisión de Win Sports Online), y Envigado VS Once Caldas, en Envigado a las 7:45 pm (con transmisión de Win Sports Online), pero el partido más atractivo, importante y que cerrará el día será el Millonarios VS Cortuluá en vivo por la Fecha 17 que dará inicio a las 8:00 pm.

Dato:

La última visita de los tulueños a los ‘embajadores’ fue el 7 de mayo de 2016 y terminó con un 2 por 1 a favor de la visita con anotaciones de Miguel Borja mientras que el descuento fue de David Silva.

