¡No es broma! América tuvo que llegar al estadio La Independencia en taxi

El encuentro que se diputó el pasado sábado en una fría tarde que se vivió en Tunja terminó sin goles y a pesar de la cantidad de hinchas que asistieron, los jugadores en el campo no pudieron responder con el espectáculo. Pero antes del partido se vivió un episodio muy extraño y que no terminó con nada lamentar por fortuna ya que América de Cali tuvo que llegar en taxi al estadio y no en bus.

Parece que la logística, que es responsabilidad del equipo local, no funcionó como debía ser y por eso el plantel ‘escarlata’ tuvo que pedir varios servicios de taxi para arribar al encuentro y no generar traumatismos en una jornada que tuvo un par de encuentros aplazados por dificultades en los aeropuertos.

En redes sociales se registró el momento y también se conocieron las reacciones de indignación ya que es inconcebible que ante la alta inversión de la televisión, de los patrocinadores y de los clubes, se sigan dando situaciones como esta y que en algunos casos podrían dificultar el inicio de un partido o facilitar las acciones de los violentos que tanto abundan en la actualidad.

Video: América de Cali tuvo que llegar en taxi al estadio de Tunja

América llega a esta hora al estadio la independencia en taxi . pic.twitter.com/tslaeV1xC4 — AmericA De ColombiA (@americadecolom) May 6, 2017

¿Entonces llegan a ponerle orden a la liga en Taxi? 😂😂😁😁😁😁 pic.twitter.com/IiTSRKEsQT — The League. (@LigaAguilaofl) May 6, 2017

Así como se conocieron estos videos en los cuales se comprueba que América de Cali tuvo que llegar en taxi al estadio, también llegaron las críticas de los hinchas americanos.

@HumorFPC En la segunda liga del mundo donde juega el mejor equipo del mundo toca llegar en taxi al estadio 😒 — La Mechita App (@AmericaAPP) May 6, 2017

@stevenarce y por estas cosas si no hace escandalo el pantallero de perdomo y al america lo mandaron en taxi hoy al estadio que pasa @Dimayor — Diego leon (@diegosolorojo) May 6, 2017

@Dimayor @WinSportsTV los jugadores de america tengan q llegar al estadio en taxi es una falta de respeto hagan algo hjt dimayor — Jorge santamaria (@jlsg23247) May 6, 2017

@patriotasboySA Una porquería la iluminación, La directiva un Asco En taxi llegaron los visitantes. AGRADESCAN a HINCHADA del AMÉRICA que Copó eso. — Diego Garcia (@DiegoFer66) May 7, 2017

