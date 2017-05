El último día en Cerdeña tendrá etapa llana y con mucho viento

El viernes hubo un ganador sorpresivo que asumió el liderato (Lukas Pöstlberger del Bora-Hansgrohe), el sábado las cosas empezaron a correr con normalidad y el ganador del día se quedó con la ‘maglia rosa’ (André Greipel del Lotto-Soudal) y en este domingo se espera que hayan más emociones y posiblemente un nuevo líder. En esta etapa 3 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana no habrán grandes emociones para Colombia, pero con Fernando Gaviria sí se puede presentar un remate que todos los aficionados del ciclismo nacional esperan.

El recorrido dominical tendrá ondulaciones durante todo el trazado pero sin grandes cambios en ascensos o descensos, los 148 kilómetros dispuestos serán de nuevo por un escenario costero y que volverá a tener al viento como protagonista y el final volverá a ser para los sprinters. Así se cerrarán los primeros días con el paso de Tortoli a Cagliari.

En vivo, Online: Etapa 3 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana

Domingo 7 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:30 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Así como el primer día, en esta tercera jornada el escenario será costero y los vientos podrán ser ese enemigo que haga partir el pelotón y que además produzca alguna caída, por esta razón la estrategia de los equipos y el trabajo de los gregarios debe ser el adecuado para llegar en grupo a la meta.

Como ya lo mencionamos, en materia de colombianos la etapa 3 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana no tendrá protagonismo por la falta de ascensos y escaladas, pero con ‘El Misil’ Gaviria sí y por eso la mañana del domingo tendrá gran atención, sobre todo en el remate.

