James Rodríguez le firma autógrafos hasta a sus rivales

Los números del zurdo colombiano son muy buenos, cada vez que recibe la oportunidad del entrenador de Real Madrid se hace presente en el marcador o asiste para las anotaciones de sus compañeros y esto ha motivado a que los comentarios de la afición y el periodismo vuelvan a respaldarlo. Pero lo más extraño ocurrió el pasado fin de semana cuando James Rodríguez le firmó autógrafos a los hinchas rivales, a pesar de haberles anotado 2 goles durante el juego.

En los primeros minutos el equipo ‘merengue’ se puso arriba del Granada y fue el volante colombiano el encargado de poner las 2 primera anotaciones, en el minuto 3 y en el 11 llegaron las celebraciones de James y abrieron la cuenta para que Álvaro Morata después se uniera a la cuenta con otro doblete y cerrara el 4 por 0 definitivo. Así como ocurre con las grandes figuras, la rivalidad o haber recibido anotaciones de un jugador no evita que los seguidores del equipo contrario lo aborden para llevarse un recuerdo.

Video: James Rodríguez le firmó autógrafos a los hinchas rivales

Esta semana se viene para Real Madrid la cita por la vuelta de las semifinales de la Champions League frente al Atlético de Madrid en el estadio Vicente Calderón, allí sería muy complicado que los hinchas le pidan autógrafos, fotos o saludos al 10 colombiano, pero los colombianos esperan verlo en cancha para que siga demostrando que se merece una oportunidad en el primer equipo y no solo en el grupo alterno.

Pero aunque no juegue, no tenga la titularidad, no sea el principal hombre para Zinedine Zidane y siga siendo suplente, es realmente destacable que James Rodríguez le firmó autógrafos a los hinchas rivales y se le ve con la mejor actitud para este final de temporada y después de haber pasado tantos problemas.

