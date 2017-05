Este viernes empieza el Giro ‘CenteNairo’

Por primera vez en la historia esta competencia tendrá lugar en la isla de Cerdeña, allí tendrá sus primeros 3 días de actividad con recorridos cambiantes en su planimetría y que servirán como preludio a las exigentes etapas ya en territorio italiano. Aunque serán 21 días de competencia y hay por delante 3.614,1 kilómetros, los ojos estarán puestos en los grandes favoritos y Nairo Quintana en la etapa 1 del Giro de Italia 2017 deberá ratificar su condición de candidato y gran líder del Movistar Team.

Como gran competidor y rival para el colombiano estará el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) quien llega como actual campeón de la competencia, siendo otro de los grandes favoritos y contará con el apoyo del público al ser local.

En vivo, Online: Nairo Quintana en la etapa 1 del Giro de Italia 2017

Viernes 5 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 9:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:30 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

¿Cómo serán las etapas 1,2 y 3 del Giro Centenario?

Etapa 1

Con 206 kilómetros de recorrido y partiendo desde Alguer, esta apertura de la carrera tendrá subidas y bajadas a lo largo de la costa de Cerdeña pero que no representan gran dificultad ya que se parte a una altura de 33 metros sobre el nivel del mar y el punto máximo será sobre 225. La verdadera complicación la encontrarán los corredores al afrontar los vientos que hay en la costa de Cerdeña y que acompañarán en su mayoría de kilómetros hasta llegar a Olbia. La llegada con un pequeño descenso servirá para que los embaladores busquen su protagonismo y allí se podrá ver el momento del paisa Fernando Gaviria (Quick-Step Floors).

Etapa 2:

En este segundo día de actividad se da la primera aparición de la montaña, con un premio de montaña de tercera categoría y otro de segunda los escaladores empezarán a mostrar sus fortalezas ya además se verán las estrategias de las escuadras en busca de segundos valiosos que después valdrán oro. Con partida en Olbia y llegada en Tortolì, los 221 kilómetros tendrán una exigencia mucho mayor que el del primer día aunque alejarse de la costa hará que los vientos no tengan mucho efecto y las escapadas se puedan dar, aunque es extraño que ocurran tan temprano en la competencia.

Etapa 3:

Y la actividad del fin de semana tendrá un cierre con etapa llana, con ondulaciones durante todo el recorrido pero sin grandes cambios en ascensos o descensos, los 148 kilómetros dispuestos serán de nuevo por un escenario costero y que volverá a tener al viento como protagonista y el final volverá a ser para los sprinters. Así se cerrarán los primeros días, el paso por Cerdeña y el lunes llegará el primero de los 3 días de descanso.

Nairo Quintana en la etapa 1 del Giro de Italia mostrará por primera vez de forma oficial el 111 como número que llevará durante toda la competencia y el cual se espera ver al final de las competencias sobre el color rosado de la camiseta de líder y campeón.

