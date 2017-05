En el segundo día del Giro de Italia llegará la media montaña

El primer día hubo una etapa con altibajos, llegada masiva a la meta, vientos fuertes que retrasaron la llegada y un ganador sorpresivo como lo fue el austriaco Lukas Pöstlberer (Bora-Hansgrohe). Ya para la etapa 2 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana, y los otros especialistas en la escalada se espera que haya cambios en la general y en el dueño de la ‘maglia rosa’.

En este segundo día de actividad se da la primera aparición de la montaña, con un premio de montaña de tercera categoría y otro de segunda los escaladores empezarán a mostrar sus fortalezas ya además se verán las estrategias de las escuadras en busca de segundos valiosos que después valdrán oro. Con partida en Olbia y llegada en Tortolì, los 221 kilómetros tendrán una exigencia mucho mayor que el del primer día aunque alejarse de la costa hará que los vientos no tengan mucho efecto y las escapadas se puedan dar, aunque es extraño que ocurran tan temprano en la competencia.

En vivo, Online: Etapa 2 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana

Sábado 6 de mayo desde las 6:30 am por la señal de ESPN (Plataforma ESPN Play), 8:00 am por el Canal RCN (RCN Online) y 7:30 am por Señal Colombia (Señal Colombia Online)

Habrá 2 premios de montaña, el primero será uno de tercera categoría con un ascenso a 765 metros sobre el nivel del mar y que se encuentra en la primera mitad del trazado, ya el segundo será de segunda categoría la escalada será hasta los 1.002 metros sobre el nivel del mar y será el preludio de un descenso de casi 40 kilómetros para llegar a los metros finales que serán planos y oportunidad clara para que los explosivos rematadores busquen de nuevo el podio y ganarse la camiseta de líder.

En materia de colombianos la etapa 2 del Giro de Italia 2017 con Nairo Quintana tendrá protagonismo en los ascensos y con Fernando Gaviria en el final, por eso muchos estarán en este sábado pegados a las transmisiones para seguir el rendimiento de los pedalistas colombianos.

