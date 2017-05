Muchos equipos, pocos cupos y una Fecha 16 definitiva

Sigue la cuenta regresiva para llegar al final de la fase todos contra todos y definir los 8 clasificados que disputarán la liguilla final de cara al título del primer semestre. Después de las clasificaciones de Nacional y Medellín, quedan apenas 6 plazas y hay muchos equipos que aspiran a meterse y se aferran a las matemáticas para lograrlo, por eso la Fecha 16 de la Liga Águila 1-2017 es clave y definitiva para ellos.

La visita de jaguares al Cali, el encuentro entre Patriotas y América, el viaje de Millonarios a Manizales y el partido entre Santa Fe y Junior tienen a los históricos buscando sumar y subir en la clasificación, mientras que los juegos de Nacional y Medellín también despiertan interés de cara a sumar la mayor cantidad de puntos en la reclasificación.

Fecha 16 de la Liga Águila 1-2017, viernes 5 de mayo

Cali VS Jaguares, 7:45 pm por Win Sports Online

Para abrir esta jornada y como duelo de equipos directamente implicados en la clasificación, en Palmaseca el Deportivo Cali recibe a Jaguares. Mientras los vallecaucanos esperan aferrarse a la casilla que tienen en la actualidad siendo cuartos, Jaguares espera recuprar el ritmo y el nivel del inicio de torneo que en los últimos partidos ha caído y los tiene en la se´ptima casilla.

Este encuentro se ha programado para el viernes debido al viaje de ‘los verdiblancos’ a Paraguay que los tendrá la próxima semana buscando la clasificación en la Conmebol Sudamericana, sin embargo el técnico Héctor Cárdenas primero piensa en Liga y así lo expresa: “Nos estamos preocupando, no solo por seguir ganando, si no por mantener la idea de juego durante más minutos. Cada día estamos más cerca de la clasificación y ahora en casa, con el apoyo de la gente, esperamos dar otro paso”.

Fecha 16 de la Liga Águila 1-2017, sábado 6 de mayo

Pasto VS Rionegro Águilas, 1:15 por Win Sports Online

La jornada sabatina tiene la apertura con un juego de realidades diferentes, mientras el Deportivo Pasto espera seguir entre los 8 y soñar con una esperada clasificación, Rionegro Águilas está en el fondo y sumar no les significa nada en l semestre pero sí en reclasificación y espera no perder los puntos ganados que lo han sacado de la zona de descenso.

Huila VS Envigado, 3:15 pm por Win Sports Online

Este pude ser el encuentro con menor atractivo del fin de semana, pero Huila no quiere darse por vencido y espera ganarle en casa a Envigado para llegar a la última fecha y conseguir una clasificación que sería milagrosa.

Patriotas VS América, 5:30 pm por Win Sports Online

Aunque parece una revancha de aquel enfrentamiento por la promoción, que mandó al América a la segunda división, el hoy de estos equipos los tiene en la pelea por los 8. Los rojos de Cali visitarán Tunja con el único objetivo de derrotar a Patriotas y seguir en la tercer posición, mientras que los locales quieren volver a integrar la zona de clasificación y por eso no quieren dar ventajas y sí ascender de la casilla 10.

El entrenador Hernán Torres asume este partido con la cabeza puesta en las 2 tablas, la del primer semestre y la del promedio: “Con 27 puntos no se clasifica, hay 9 para pelear, difíciles y complicados, pero América debe sumar si quiere estar en la fiesta de los play offs, tiene que sumar para la tabla del descenso”, palabras del adiestrador de los ‘escarlatas’ previo al juego del sábado.

Cortuluá VS Nacional, 6:00 pm por RCN Televisión

Este partido ha tenido mucha polémica extrafutbolística en lo previo, un sector de la hinchada del América de Cali está en desacuerdo con que Cortuluá reciba a Nacional en el Pascual Guerrero y además se han pronunciado por la presencia de hinchas ‘verdolagas’ en la capital del Valle del Cauca. Sin embargo en lo deportivo los paisas esperan seguir invictos, sumando puntos y aprovecharse de un rival que poco ha mostrado en el presente semestre.

El entrenador Reinaldo Rueda sabe que no puede existir confianza y después de las victorias obtenidas en los partidos anteriores, contra los tulueños es vital sumar de a 3: “Es nuestro deber afrontar este partido con mucha responsabilidad para seguir marcando diferencia en la Liga”, así se expresó el entrenador que en la tarde del pasado viernes fue condecorado por el Congreso de la República de Colombia con la Orden de la Democracia por sus buenos resultados como entrenador.

Once Caldas VS Millonarios, 7:45 pm por Win Sports Online

A pesar de la mala campaña que ha hecho Once Caldas en este semestre, el cambio en la dirección técnica ya dio una buena muestra en el pasado encuentro contra Nacional y ahora contra Millonarios el gran objetivo es ganar. Los bogotanos llegan con la obligación de sumar para poder clasificar, el empate pude ser bueno, pero la victoria es el único objetivo.

Miguel Ángel Russo ha estado en medio de las críticas por el bajón del equipo y algunas decisiones que ha tomado, él asume la responsabilidad y habla de los errores pero también de la vuelta a la victoria: “Tenemos el objetivo de la clasificación y a eso vamos, tuvimos un periodo de dificultades, volvimos a los triunfos y eso es lo positivo”.

Fecha 16 de la Liga Águila 1-2017, domingo 7 de mayo

Tigres VS Alianza Petrolera, 3:15 pm por Win Sports Online

En el estadio de Techo se abre el fútbol dominical con un partido que interesa en el descenso por Tigres y en la clasificación a la liguilla por Alianza Petrolera, mientras los locales deben sumar para recortar la distancia que han tomado sus rivales, los de Barrancabermeja esperan volver a los 8 y la victoria es lo único que les sirve.

Santa Fe VS Junior, 5:15 pm por RCN Televisión

Aunque la actualidad no es la mejor para los equipos, la historia señala que este partido puede ser clave de cara a las aspiraciones de Santa Fe en el fútbol local mientras que Junior quiere seguir tomando confianza y una victoria como visitante es algo que sirve de cara al proceso que vive el club barranquillero.

Santa Fe afrontará este partido con nómina alterna después de su partido del jueves en Brasil, Gustavo Costas deberá poner en el campo a un equipo competitivo y capaz de obtener la victoria para volver estar entre los protagonistas de la liguilla final y el único titular indiscutible que tendrá la posibilidad de jugar es Yeison Gordillo, quien no viajó a enfrentar al Santos debido a una suspensión.

El equipo visitante ha tenido muchos cambios y varios jugadores nuevos han tenido la oportunidad con Julio Comesaña, esas variantes han generado dudas y preguntas pero el DT insiste en que quiere lo mejor para el equipo y no importan los elementos sino el resultado: “Cualquier cosa buena que generemos ayudará y cualquier cosa negativa estará hostigando. Cuando juega Junior no importa quién lo dirija o quién juegue, es Junior de Barranquilla y lo tenemos que cuidar”.

Bucaramanga VS Tolima, 5:30 pm por Win Sports Online

Este es otro partido que parece poco importante y tiene poco interés en la mayoría, sin embargo las posibilidades de Bucaramanga y Tolima están en juego, siendo los dueños de las casillas 12 y 13 respectivamente la victoria es crucial, la derrota lapidaria y el empate no es una opción para seguir en busca de la clasificación.

Medellín VS La Equidad, 7:30 pm por Win Sports Online

El fútbol en la jornada 16 se cierra en el Atanasio Girardot con la visita de La Equidad al Independiente Medellín, aunque ‘el poderoso’ ya está adentro y tiene su cabeza puesta en Liga y Libertadores, es importante seguir sumando y darle fútbol a algunos elementos claves que han tenido lesiones y que poco a poco se han recuperado.

La visita de ‘los aseguradores’ implica un riesgo grande para los de Luis Zubeldía, ya que los de Bogotá se juegan sus posibilidades en el presente semestre, por eso las rotaciones del entrenador están en entredicho y él responde que no es así: “Veníamos en racha ganadora, más allá de las alineaciones que poníamos y no logramos un buen resultado en la última salida. No nos confiamos y buscamos siempre ganar”.

Programación completa de la Fecha 16 de la Liga Águila 1-2017:

Local Visitante Fecha Hora TV Cali VS Jaguares 5 de mayo 19:45 WIN Pasto VS R. Águilas 6 de mayo 13:15 Huila VS Envigado 15:15 Patriotas VS América 17:30 Cortuluá VS Nacional 18:00 RCN Once Caldas VS Millonarios 19:45 WIN Tigres VS A.Petrolera 7 de mayo 15:15 Santa Fe VS Junior 17:15 RCN Bucaramanga VS Tolima 17:30 WIN Medellín VS La Equidad 19:30

