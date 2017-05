“Con nuestras armas trataremos de buscar dar la vuelta”: Falcao García

A pesar de que intentó y luchó, ‘el Tigre’ colombiano no pudo anotarle a Gianluigi Buffon en el partido de ida de las semifinales de la Champions League y todos los intentos del colombiano fueron infructuosos ante la actuación del guardameta italiano. Sin embargo el atacante no se rinde, no deja que su voluntad se quiebre y tampoco se deja llevar por la derrota, eso mismo comunicaron y resaltaron los medios de todo el mundo debido a las palabras de Falcao García después de la derrota con Juventus.

Siendo el capitán del equipo y con la experiencia que ha ganado en toda su carrera, ‘el 9’ aceptó que no se lograron las cosas planteadas por su equipo en el duelo del miércoles y que todo debe cambiar para la próxima semana.

Palabras de Falcao García después de la derrota con Juventus

“Tienen una gran ventaja, han demostrado en toda la temporada que son fuertes tácticamente, pero hay que continuar. Nosotros con nuestras armas intentaremos dar la vuelta o sacar el resultado que nos convenga” “Marcaron en momentos claves, aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Nosotros también creamos pero no pudimos marcar y después fueron fuertes defensivamente, nunca quedaron mal posicionados y fueron muy equilibrados” “Las oportunidades las creamos, esperemos que allá también los podamos hacer y tengamos efectividad en la vuelta”

Será difícil remontar el 2 por 0, más aún teniendo en cuenta que el club italiano apenas ha recibido un par de anotaciones en la competencia europea y ni siquiera el poder ofensivo del Barcelona pudo lograrlo. Pero todos conocen la fe del ‘Tigre’ samario y lo que puede lograr a pesar de las adversidades o inconvenientes.

Muchos seguidores del colombiano y del AS Monaco esperan que las palabras de Falcao García después de la derrota con Juventus tengan poder y las puedan hacer cumplir los jugadores en el campo del Juventus Stadium para así seguir dando sorpresas.

