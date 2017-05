Yoreli dice que Patriotas sí les ha pagado ¿Qué pasa en este caso?

El pasado martes 2 de mayo se conoció el pronunciamiento de Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) sobre la deuda de 2 meses que tienen algunos clubes con algunos de sus jugadores de la rama masculina y femenina y por esta razón se le ha solicitado a Coldeportes que se suspenda el reconocimiento deportivo. Sin embargo este miércoles 3 de mayo se dio una respuesta en la cual las jugadoras de Patriotas dicen que sí les han pagado en los últimos meses.

En la información entregada a Publimetro por la misma agremiación, se reveló que al equipo femenino de Patriotas y al masculino de Llaneros no se les había cumplido con los últimos 2 meses de pago y por esta razón se estaba haciendo la petición al ente responsable del deporte en el país acudiendo a como lo establece la Legislación Deportiva en la Ley 1445 en su artículo 8.

@ClubLlanerosFC club de @Dimayor y de @TorneoAguila completa 60 dias sin pagar salarios a sus Trabajadores hasta cuando?@ClaraLuzRoldan — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) April 30, 2017

Solicitamos ante @ClaraLuzRoldan Suspension de Reconocimiento Deportivo de @patriotasboySA por no pago a Futbolistas Femeninas por 60 dias — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) May 2, 2017

Algo que va en contra de la versión entregada por las jugadoras del club boyacense y por Yoreli Rincón y Andrea Peralta, quienes afirman que el presidente César Guzmán sí les ha cumplido, aunque ocurrió a destiempo y a pesar de no haber obtenido los resultados deportivos esperados.

Por medio de Twitter las jugadoras de Patriotas dicen que sí les han pagado:

Tarde pero cumplido, lento pero seguro su apoyo siempre ha estado al #FutbolFemenino @CesarGuzmanPat @ClaraLuzRoldan ⚽️⚽️ — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 1, 2017

La gente molesta por qué si y por qué no. No se de donde sacan tanta inf @CesarGuzmanPat gracias por tanto… sobre todo al #futfem — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 2, 2017

Aunque parece una contrariedad o que las versiones de unos y otros no han sido contrastadas, parece que las obligaciones no se han cumplido con la totalidad del plantel femenino de Patriotas, y aunque las jugadoras de Patriotas dicen que sí les han pagado, aún no se hace claridad si esto fue a todo el plantel o a algunas.

Cesar Guzman dueño de @patriotasboySA discrimina a 14 futbolistas femeninas al no pagar salario del marzo hasta cuando @ClaraLuzRoldan?? — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) April 30, 2017

Así mismo se espera que Llaneros y sus jugadores también se pronuncien sobre la deuda que menciona Acolfutpro de los últimos 60 días sin haber cumplido con las obligaciones laborales.

>>Más actualidad de los clubes de fútbol en PUBLISPORT<<