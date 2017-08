Roger Federer, fuera del top ten por primera vez en 14 años

Puede ser el principio del fin. Por primera ocasión en 14 años, Roger Federer salió de la elite del tenis mundial.

El helvético ha venido a menos en las últimas temporadas, además de que se perdió la mitad de la actividad de este año para recuperarse de una lesión en la rodilla.

Así, esta semana ya no aparece dentro de los primeros 10 mejores tenistas de la ATP. Este fenómeno se da por vez primera vez en 14 años. En la lista que se da esta semana, Federer ha descendido hasta el puesto 16.

El declive del “Reloj suizo” se da al mismo tiempo que Andy Murray llega a la cima del ranking por primera vez en su carrera.

De hecho, a pesar de ser noticia por un mal momento en su trayectoria, el tenista de 35 años dio muestra de caballerosidad. El suizo felicitó al nuevo “rey” del tenis mundial a través de las redes sociales.

We have a new 👑 in town. Congrats Sir @andy_murray

— Roger Federer (@rogerfederer) November 5, 2016