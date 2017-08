Liga Águila: Hay 9 equipos por 6 cupos en los cuartos de final

La Fecha 19 de la Liga Águila del segundo semestre de 2016 se llevó a cabo entre viernes y lunes, los 10 partidos definieron grandes cosas para los cuartos de final, además de haberse decretado el descenso del segundo club que en 2017 estará en el Torneo Águila.

Los que se despidieron

Boyacá Chicó volvió a la B, después de 13 años, habiendo sido campeón en el año 2009 y siendo uno de los representantes que ha tenido Colombia en la Copa Libertadores de América, los ajedrezados se despidieron de la Liga al caer de forma injusta 3 por 2 en su visita a Independiente Medellín, injusta porque las decisiones arbitrales y un penal en el último minuto dio la victoria de los ‘poderosos’ que se metieron a los cuartos de final y en la última fecha serán jueces de Millonarios.

Rionegro Águilas cayó con el eliminado Jaguares de Córdoba y dijo adiós a las posibilidades de meterse a la liguilla de cuartos de final, ya que con 26 unidades apenas podrían llegar a 29 y el octavo ya tiene 30, así que los antioqueños resignaron sus opciones y ya piensan en 2017.

Aunque no se despidió de la A y no tenía opciones, ya quedó decretada la permanencia de Deportivo Pasto en la A y ahora deberá mejorar mucho para que en el próximo año no estén complicados. La victoria 1 por 0 con el descendido Fortaleza ha dejado el tema del promedio prácticamente cerrado y ahora se espera quiénes son los que reemplazarán del torneo Águila que está en curso.

Los que se complicaron

Patriotas cayó en casa 1 por 0 frente a Once Caldas y después de haber estado casi clasificado hace un par de fechas ahora depende de terceros para acceder por primera vez a una fase de cuartos de final. Lo mismo ocurrió con Envigado que cayó en su visita al Deportivo Cali y ahora son los de Mario Yepes que con el triunfo 1 por 0 se metieron a los 8 y de forma inesperada dependen de sí mismos para clasificar, después de un inicio más que deficiente.

Santa Fe jugó un partido muy intenso, peleado y polémico con Atlético Nacional que puso un equipo alterno, sin embargo los de Gustavo Costas no pudieron sacar ventaja y terminaron con un 0 por 0 que los deja obligados a ganar en la última fecha para no depender de otros resultado. Algo similar pasó con Deportes Tolima que con un Alianza Petrolera contundente cayó 3 por 0 y ahora tanto tolimenses como petroleros deben ganar en la fecha final para conservar su puesto en la liguilla.

Bucaramanga no pudo en Bogotá en la visita a La Equidad y cayó 2 por 1 dejando así para el cierre de la fase todos contra todos la confirmación de su paso o la despedida del grupo de los ocho.

Los que subieron

Millonarios se metió a los posibles clasificados con su victoria 3 por 0 contra Atlético Huila en Neiva, aunque no aseguró su paso, queda en sus manos y enfrentando al clasificado Medellín el paso a unos cuartos de final que se veían lejanos y complicados a mitad de la fase todos contra todos cuando salió del equipo el uruguayo Rubén Israel, pero con Diego Cocca se dio el resurgir de los capitalinos en busca de un nuevo título.

Y por último, aunque no se metió, sigue con las posibilidades matemáticas y rezando el atlético Junior que derrotó al Cortuluá en el 12 de octubre y ahora deberá ganar el juego pendiente contra Atlético Nacional y ganar en la fecha 20 a La Equidad en Barranquilla, en caso de lograr esto deberá esperar que sus 30 puntos y su diferencia de gol no sean menores que las de otros equipos como Millonarios, Santa Fe, Alianza Petrolera y Deportes Tolima, que tienen los mismos puntos y deberán perder en su último partido para que los de ‘curramba’ puedan seguir soñando con salvar el semestre.

Así va la tabla

