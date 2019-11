Glorias de la Selección Colombia pidieron a Pékerman que llamara a Borja

var VideoTV=”oT7r1fyr6T/country/”+nombre_pais(return_pais())+”/section/entretencion/device/Desktop/type/embed/autostart/true/volume/0″;

Llegó el tiempo de la Selección Colombia para Miguel Borja. El delantero que descresta a propios y extraños en cada partido de Atlético Nacional, presiona por un llamado de José Pékerman y lo hace con goles. Los tres tantos anotados a Coritiba de Brasil, con uno de media chilena espectacular, son la carta de presentación (por si faltaba alguna) del oriundo de Tierralta, Córdoba, para ponerse la camiseta Tricolor.

Este viernes 4 de noviembre se dará a conocer la convocatoria y usted podrá conocerla, de primera mano, acá.

No solo lo piden los aficionados de Atlético Nacional, quienes están enamorados de sus goles cada semana; también lo hace la prensa, que no entiende la terquedad del argentino, que se resiste a convocar a Miguel Ángel; a esos que lo piden se suman los jugadores históricos de la Selección Colombia, a los que PUBLIMETRO consultó y todos coincidieron, aunque no con la misma efusividad.

¿Llamaría a Miguel Ángel Borja a la Selección Colombia? Faustino Asprilla no se anduvo con vueltas. Él, como goleador que fue en Parma, Newcastle, y otros equipos, tiene más que nadie el olfato agudizado para opinar quién puede rendir en el combinado nacional y quién no.

“Toda la vida llamaría a Borja. Cuarenta goles uno no los puede tirar por la borda”.

Otro de los que se sumó al pedido por Miguel Borja fue Fabián Vargas. El actual volante de Equidad Seguros habla de uno de sus colegas, con los que compite en la Liga Águila y sin ningún recelo, considera que el nivel del cordobés es digno de un jugador que merece ser convocado.

“Me gusta mucho Miguel Ángel Borja, creo que es un jugador que hay que empezar a tener en cuenta, por encima de otros”.

Borja cuenta con 39 goles anotados en 2016, lo que lo tiene entre los cinco máximos goleadores del mundo, junto a Lionel Messi, Luis Suárez, Zlatan Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. Ese registro goleador, jugando en un equipo que domina el fútbol sudamericano, tiene mayor mérito porque no los convirtió en el balompié del viejo continente. Eso, es un ítem a tener en cuenta para otro jugador histórico de la Selección Colombia, Harold Lozano, presente en el mítico 5-0 de la ‘Tricolor’ a Argentina, en 1993.

Lozano cree que Colombia está en una coyuntura que nunca se tuvo, con goles por doquier y mucho de dónde elegir. Comparando el presente actual del fútbol colombiano, con aquel de la década de los noventa, para el exfutbolista de América de Cali es mejor que sobre y no que falte.

“Anteriormente teníamos que sufrir por delanteros, Ahora nos damos el lujo que muchos se quedan por fuera. En el momento que lo llamen, que haga lo que tenga que hacer, que es hacer goles”.

La lista de José Pékerman para los partidos con Chile y Argentina se conocerá al final de esta semana. Ahí, se espera que regresen colosos como James Rodríguez y Radamel Falcao García. Otros, resultan ser una incógnita. Sin embargo, el clamor popular es uno solo: llamen a Miguel Ángel Borja. Lo merece.