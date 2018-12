WWE: El escalofriante final de Undertaker en Hell in a Cell

Publicidad





























Brock Lesnar y Undertaker protagonizaron una pelea épica en Hell in a Cell, en la que tuvo que llegar una acción fuera de lo normal para que la “Bestia” se llevara la victoria.

El odio y enemistad entre los luchadores se vio reflejado dentro de la jaula, tanto así que fluyó la sangre de ambos gladiadores como consecuencia del castigo.

Después de que “Taker” y el manejado por Paul Heyman resistieran el duro enfrentamiento, Lesnar optó por retirar la protección del ring, dar un golpe bajo y aplicar un “F-5”, que dejó inmóvil al “Príncipe de las criaturas de la noche”.

Después de la derrota, “Taker” fue aplaudido por el universo de la WWE. Pero cuando se preparaba para hacer su salida, las luces se apagaron y se escuchó la música de la Familia Wyatt.

El grupo liderado por Bray Wyatt llegó al ring y “secuestró” al “Enterrador”, dejando en duda cual será el futuro del “Fenómeno”.