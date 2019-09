Fan que invadió el ring en “Night of Champions” pasará 10 días en la cárcel

Publicidad









































Durante “Night of Champions 2015”, evento estelar de la WWE, un fan ingresó al ring previo a la pelea entre Dean Ambrose y Roman Reigns vs. The Wyat Family (Bray Wyatt, Luke Harper y Braun Strowman).

Cuando se iba a revelar la identidad del acompañante de Ambrose y Reigns, Óscar Ramírez de 37 años, saltó al ring. El fan fue vestido al estilo de Roman: con chaleco antibalas, pantalón de camuflaje y zapatos negros.

Pocos se dieron cuenta de su presencia, pero cuando Reigns y Ambrose lo notaron, un guardia de seguridad lo tableó y junto con integrantes del equipo de seguridad, lo sacaron del lugar.

Esto no quedó ahí. El martes, 22 de septiembre, se confirmó que la WWE emprendió acciones legales contra este aficionado, por lo que fue enviado a la cárcel, según el diario “Wrestling Observer Newsletter”.

El fanático fue sentenciado a 10 días de prisión, al declararse culpable de entrar ilegalmente a una propiedad privada, pero el propio medio informó que de haberse declarado inocente y con las pruebas en video, su sentencia pudo haber alcanzando los seis meses.

La WWE dejó en claro con esta acción que busca proteger la integridad de sus estrellas, por lo que espera que el caso de este fanático que fue enviado a la cárcel, desista a otros de invadir el ring en ocasiones futuras.

