7 cláusulas extrañas en los contratos de futbolistas

El final del mercado de fichajes de Europa tuvo un “final feliz” para Mario Balotelli. El delantero italiano no la pasó bien en Liverpool y Brendan Rodgers, DT de los “Reds” no contaba con él para la campaña 2014/2015 por lo que debía buscar equipo o si no, podría quedarse sin minutos toda la temporada.

El AC Milán, club de sus amores, levantó la mano para ficharlo, pero antes, buscó blindarse ante los recurrentes escándalos de “Súper Mario”. Para ello, en el contrato de cesión incluyó una cláusula “antiescándalos”, con la que planeaban frenar el mal comportamiento del delantero, más popular por sus escándalos que por su nivel de juego en los últimos años.

Esta cláusula incluía una serie de “normas” al estilo militar para Balotelli, quien, entre otras cosas, debe moderar sus peinados “acordes a un club como lo es el AC Milán”, y tampoco puede publicar mensajes polémicos en sus redes sociales, pues si lo hace, será penalizado.

Así como Balotelli, varios contratos de futbolistas se hicieron famosos por incluir cláusulas extrañas y bonos por gol anotado o incluso por minutos disputados.

¿Quieren conocerlas? En la galería de fotos les presentamos las 7 cláusulas más extrañas en los contratos de los futbolistas.