10 momentos que originaron el despido del entrenador de México por agredir a periodista

@martinolimx no soy eso pero ojalá en algún lugar te pueda encontrar. Para arreglar las diferencias — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) junio 21, 2015

@martinolimx y es discutir las diferías porque ya vi que. Piensan en los golpes pero ya llegara el momento de hablarlo — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) junio 21, 2015

Miguel Herrera dejó de ser Técnico de la Selección Nacional de México: http://t.co/N0teRPf2K1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) julio 28, 2015

Miguel Herrera dejó de ser entrenador de la Selección mexicana de fútbol después de agredir físicamente a Christian Martinoli, comentarista deportivo, mientras se encontraban en el Aeropuerto de Filadelfia, Estados Unidos.

El director técnico tomó las riendas del cuadro azteca en 2013, antes de la eliminatoria reclasificatoria en la que calificó a la Copa del Mundo 2014. Ya en la justa, quedaron eliminados en octavos de final ante Holanda.

A continuación les mostramos una cronología de los hechos que originaron que el apodado “Piojo” fuera destituido.

19 de junio de 2015

Ecuador venció 2-1 a México en el tercer partido de la ronda de grupos de la Copa América 2015, lo que deja eliminado al cuadro azteca y en el último lugar del grupo A.

Martinoli señaló en su momento: “Se prometió a la ligera porque así le gusta al entrenador, porque así le gusta, porque da 27 mil entrevistas y 14 mil comerciales, porque a eso se dedica. Él lo único que hace es prometer humo porque como nadie le pide ningún tipo de resultado, nadie le exige números en la mesa, dice ganamos la copa (…) Si el ‘Piojo’ Herrera no gana la Copa Oro, no va a la Confederaciones, se tiene que ir de la Selección mexicana de fútbol. O se concentra porque lo que necesita es un entrenador y no un porrista. un entrenador y no un marketinero, un entrenador y no un populachero”.

20 de junio de 2015

Durante la conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Miguel Herrera le dice a la prensa: “De que me ataquen ustedes, hay un solo pen**** que me ataca y ya sabrán todos quién es. En algún momento me lo voy a cruzar y ahí discutiré con él. Discutiré porque no pasa nada, es como la discusión que pudiera tener. Le preguntaba cuál es mi trabajo, no una discusión de que me quiera pelear con él; simplemente es debatir (…) porque voy a estar aquí, les guste a unos o no hasta 2018”.

21 de junio de 2015.

Chistian Martinoli publica en Twitter que el entrenador nacional “no es porrista, es barrabrava”, a lo que Miguel Herrera reitera en la red social que espera encontrarlo “para arreglar las diferencias”.

Por su parte, Mishelle Herrera, hija del “Piojo”, escribió en su cuenta de Twitter: “@martinolimx que se lo diga en la cara porque así es un hipócrita y en la cara pu… lame hue…!”, asegura Quien.

22 de junio de 2015

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Martinoli señaló: “Lo que me diga el ‘Piojo’ Herrera, sus conceptos y calificativos me tiene sin cuidado (…) el problema es la forma en que responde Miguel Herrera (…) es una granada en la mano para bien o para mal (…) Por un minuto de fama hace lo que sea”.

26 de junio de 2015

Mishelle dijo al portal Mediotiempo.com que puso su cuenta privada “y estoy pensando en cerrarlo, por lo menos en mi celular ya no está la aplicación. Israel (Márquez) que es el jefe de prensa (de la Selección nacional) me dice que tengo que aguantar, todo mundo ahí en Chile me decía que no me enganche, pero es difícil. Están criticando a tu papá, y deja a tu papá, te metes al Twitter y las críticas son hacia mí, son insultos, ¿qué dices? No me conoces, no sabes quién soy, sabes que soy Mishelle Herrera , soy hija de… ¿y qué más’”.

9 de julio de 2015

México inicia su participación en la Copa Oro venciendo 6-0 a Cuba.

22 de julio de 2015

En la semifinal ante Panamá, Martinoli dijo: “Tendrían de pensar si Miguel Herrera y su cuerpo técnico son capaces de contener su ira, de buscar justificantes por todos lados, de nublarse en los análisis fríos, de no aceptar victorias y derrotas, de no saber ganar y no saber perder, de estas tristes y asquerosas presentaciones que casi siempre tiene México desde finales de 2014 hasta este medio año. México tiene que pensar si va a seguir con Herrera como entrenador (…) Lo que es una mentira es este equipo de fútbol, el entrenador es una mentira”.

26 de junio de 2015

México gana la Copa Oro la vencer 3-1 a Jamaica.

27 de junio

Christian Martinoli asegura que Miguel Herrera lo golpeó en el cuello mientras se encontraban en el Aeropuerto de Filadelfia, Estados Unidos. En declaraciones al periódico Récord menciona que: “Veo que vienen los jugadores de la Selección y ahí es cuando le digo a Luis (García) ponte delante mío porque aquí puede pasar cualquier cosa. Agacho la cabeza y el tipo viene y me tira un golpe a mí, empuja a Luis (García), me alcanza a pegar en el cuello, viene la hija (Mishelle) me empieza a gritar, me empuja, me voy de la zona y después en la zona de seguridad, que pensé que estaba más calmada la historia me esperé un rato cuando subí, me tocó como dos filas distintas a él en el gusano este que se va armando la fila larga y, cada vez que medio me lo cruzaba, me empezaba a decir de todo, me insultó, me retó a golpes, me dijo que nos veníamos en el mismo avión y que veníamos en la misma calle y que en las calle nos íbamos a ver”.

Miguel Herrera dijo al periódico El Universal: “Lo empujé… Discutimos y lo empujé”.

28 de junio de 2015

Decio de María, presidente ejecutivo de la Liga MX, anuncia en conferencia de prensa que Miguel Herrera deja de ser entrenador de México porque “los resultados no pueden ponerse encima de nuestros estatutos, reglamentos y libertad de expresión”.