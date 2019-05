Se quejan en Estados Unidos por imágenes donde LeBron James enseña de más

Publicidad



















¿Recuerdan el incidente de LeBron James durante la final de la NBA? El basquetbolista de los Cleveland Cavaliers mostró sus genitales accidentalmente en el cuarto partido de la serie frente a los Golden State Warriors.

Aunque la cámara sólo capta durante un segundo las partes íntimas de LeBron, en redes sociales se hizo eco del suceso que fue uno de los que más llamó la atención durante la pelea por el anillo de la NBA.

Pues bien, a pesar de que el incidente quedó sólo en una anécdota, en Estados Unidos algunas personas se quejaron con la Comisión Federal de Comunicaciones y además, piden una sanción a la cadena televisiva “ABC (American Broadcaster Channel)” por transmitir las imágenes de los genitales de LeBron.

Algunas de estas quejas rayan en lo absurdo, según informó el sitio web estadounidense “TMZ”, quien cita textualmente lo que dijeron los usuarios “afectados”.

Aquí algunas de ellas:

“LeBron James mostró su pene en televisión nacional y me arruinó una cita de Tinder, pues perdimos el autobús porque tuve que verlo un par de veces para saber sí realmente habíamos visto lo que vimos. Claramente lo hizo a propósito y no es tan bueno como Michael Jordan”.

“Qué horror. Estoy escandalizado y no quiero que mis hijos vean genitales masculinos en televisión en vivo. Estoy de acuerdo en ver partes femeninas como senos, labios, vaginas, etc, pero no más penes, por favor”.

“La cámara mostró un primer plano de su pene. Este tipo de cosas espero verlas en ‘Game of Thrones’, pero no en ABC. Por lo menos sé que lo tengo más grande que la supuesta ‘mayor’ estrella de la NBA”.