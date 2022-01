VIDEO: Nairo va con el sueño de conquistar el Tour

Antes de viajar a territorio europeo para culminar su preparación de cara al Tour de Francia 2015, Nairo Quintana habló en Bogotá y se refirió a lo que viene en su máximo objetivo de la presente temporada.

El boyacense admitió que es favorito, pero no considera que sea el único: “No soy el máximo favorito, hemos visto a Froom con superioridad, a Niballi también con superioridad. Cada uno haciendo cosas importantes y luego está Alberto (Contador) que ha ganado el Giro de Italia y con muchas ganas llegará al Tour”.

Así no se considere como el máximo candidato, su sueño si es vestir la camiseta amarilla: “Siempre con el sueño amarillo, pensando en la carrera más importante del mundo. He venido preparándome, mi esposa me ha ayudado, mi familia, todos soñamos con este triunfo amarillo. Así trabajo día a día, pensando en los entrenamientos con muchas ganas y amor por lo que hago”.

Para llegar a la victoria cuenta con el apoyo de su equipo, que desde el año anterior expresó que acompañará a Quintana hasta lo más alto de la carrera en territorio galo, por eso Nairo lo agradece y destaca: “Llevar dos líderes, yo como líder principal, pero al lado tengo a Alejandro Valverde para respaldar. Eso no lo tiene ningún otro equipo, entre los dos tenemos confianza, somos unidos y podemos hacerle la carrera difícil a los rivales”.

El ciclista del Movistar Team habló sobre su ardua preparación: “Comencé a trabajar desde enero, hubo un ciclo de carreras muy exigentes, luego reconocer diferentes etapas que habrán en el Tour. La preparación fue planificada desde noviembre”.

Pero el nacido en Cómbita no solo es un deportista, también es un ejemplo y en los últimos meses ha sido vinculado a diferentes campañas dirigidas a los jóvenes, algo que no le pesa: “Siempre me he identificado y mis papás me han sembrado unos modales y enseñanzas por la cuales me inclino. Cuando puedo ayudar y decirle a la gente lo que no es bueno lo hago. Esas campañas ayudan a mi imagen como deportista”.

Antes de afrontar el Tour, Nairo Quintana correrá desde el jueves 18 de junio la Route du Sud, competencia que le dará la puesta a punto para buscar su título soñado y esperado.

