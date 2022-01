VIDEO: Barra de Millonarios contra desordenes en marcha de cumpleaños

El próximo jueves, 18 de junio, se llevará a cabo la marcha de los hinchas de Millonarios que conmemora el cumpleaños número 69 del club y ya se definieron las medidas de seguridad y comportamiento para evitar los incidentes que han tenido lugar en los últimos años y que han afectado el buen desarrollo de la celebración.

Por medio de un comunicado, que ha circulado por redes sociales, los mismos hinchas de Millonarios hacen un llamado a guardar compostura y cuidar la ciudad. Parece que fuera innecesario reiterar algunos de estos parámetros, ya que son de normal cumplimiento para cualquier ciudadano, pero es mejor prevenir y hacer que todo se lleve de la mejor manera.

La convocatoria cita a todos los hinchas a asistir a las 12:00 del medio día a la Catedral de Bogotá para una misa en homenaje a Alfonso Senior, fundador del club, y también para la memoria de los hinchas caídos.

<<Vea en la galería de imágenes la programación del evento y las medidas de comportamiento>>

A la 1:00 pm se hará una reunión al frente de las instalaciones de City Tv de la Avenida Jiménez, para preparar la salida a la marcha que será a las 2:00 pm desde el centro de la capital hacia el parqueadero norte del Estadio del Campín. El recorrido será por la carrera séptima, bajará por la Calle 26 y tomará la Carrera 30 hacia el norte. En este parqueadero se llevará a cabo un concierto, con invitados especiales hasta las 9:00 pm.

De manera peculiar, el conocido ‘Moneda’ líder de los Comandos Azules Distrito Capital, se encargó de dejar claro que ninguno de los hinchas de su barra va a tolerar que se dañe el evento por malos comportamientos.

Así queda claro que en la marcha habrá un código de comportamiento:

– Prohibido consumir alcohol o drogas durante la marcha.

– No portar ningún tipo de armas.

– No portar camisetas de otros equipos que no sean de Millonarios, no importa si son de equipos internacionales.

– No ‘retacar’ (pedir plata), no robar y no ‘grafitear’.

– No destruir ni afectar el sistema Transmilenio, ni el servicio de los buses.

– Vigilar a los niños pequeños que asistan al evento y tenerlos en cuenta.

– Denunciar con logística o con la Policía cualquier acto de vandalismo.

La ciudadanía y las autoridades esperan que todo salga bien, que no se afecten las actividades normales de la capital colombiana, que se pueda tener una fiesta en paz para los hinchas ’embajadores’ y un día normal para los demás ciudadanos ajenos a esta celebración.

