La Selección femenina quiere seguir haciendo historia

El miércoles en la tarde la atención del país futbolero estará puesta en el equipo dirigido por Felipe Taborda, que enfrenta a un difícil rival en busca de su segunda victoria en un Mundial de mayores y a la expectativa de clasificar a los octavos de final por primera vez en su historia.

El DT confía en su grupo

El técnico de la ‘Tricolor sabe que tiene un buen equipo y destaca el rendimiento grupal que se ha tenido en las presentaciones anteriores con México y Francia: “Hablar de una línea en especial no es justo, tenemos un buen colectivo, fuerte y unido. Nuestra idea es sostener el cero en el arco y aprovechar las buena individualidades arriba”, así habló Taborda en la atención a medios oficial previa al encuentro con las europeas.

Hay una preocupación grande debido a que hay varias jugadoras con tarjeta amarilla y que si reciben una nueva amonestación se pueden perder el siguiente encuentro, en caso de clasificar, pero el DT no predispone a sus jugadoras: “Nosotros tenemos unas jugadoras con tarjetas amarillas, pero queremos terminar bien, tenemos una buena plantilla de buen nivel y la que tenga que ingresar va a hacer bien su trabajo en el terreo. No les puedo decir que cuiden la tarjeta porque se van a jugar el todo por el todo, lo único que les pedí es que no protestaran las decisiones arbitrales”.

A pesar de mostrar un buen juego en la victoria del pasado sábado frente a Francia, el seleccionador reconoce que en materia física las europeas son muy superiores, algo que se contrarresta con el trabajo y el estilo de juego que se ha tenido: “Inglaterra y Francia son equipos de mejor biotipo que nosotros, pero hemos hecho un gran trabajo con el cuerpo técnico y el equipo físicamente está bien preparado y está bien organizado. No es de una semana, venimos trabajando desde junio de 2014”.

Por último Taborda dejó claro que dependiendo el rival él analiza las posibilidades y cambia el equipo, por eso con las británicas habrá variantes respecto de los primeros juegos de la ronda de grupos de la cita orbital: “Habrá un cambio en el equipo inicialista, así como hemos hecho movimientos que nos han dado la mano. Mañana vamos a tener otra posibilidad de hacer cambios”.

La capitana tiene hambre de más

Por otra parte, la capitana Natalia Gaitán demostró que no hubo problemas en el grupo después del empate del debut con México: “El grupo quedó muy bien después del partido contra México, nos dieron la confianza y la seguridad para enfrentar a Francia. Lo que hemos querido hacer es mantener esa confianza y seguridad teniendo en cuenta la responsabilidad”, también reconoce que la primera victoria en la historia de los mundiales femeninos de mayores fue muy importante, pero hay que ir por más: “Sabemos que ya hicimos historia en un partido, pero queremos agregarle otro capítulo a esa historia contra Inglaterra”.

La jugadora reconoció ante la prensa internacional que ha sido difícil lograr todo lo que han hecho en el fútbol femenino en un país que poco estaba acostumbrado a verlas: “Realmente el fútbol femenino de Colombia ha tenido dificultades pero hemos crecido mucho. Desde hace 8 años hemos tenido una continuidad, desde la categoría Sub17, Sub20 y ahora en la categoría mayores tenemos buenos resultados”.

Y al final Natalia Gaitán hizo un llamado a varios sectores para que no se quede en esta campaña el avance del balompié de mujeres en el país: “Empresas públicas y privadas que estén más pendientes. Vamos por buen camino, es un proceso y con esto que vivimos ahora podemos pedirle a la gente que sigan el fútbol femenino. Estos resultados no son casualidad, son resultados de un proceso”.

El partido definitivo

Para enfrentar a las inglesas hay buen ánimo y muchas expectativas del grupo, este miércoles desde las 3:00 pm las ‘Guerreras’ de ‘La Tricolor’ volverán a saltar a la cancha, buscando escribir un pedazo más de historia y demostrando que el Colombia el fútbol también es para las mujeres.

Colombia necesita un empate o un triunfo para clasificar sin depender de otros resultados, si se presenta una derrota habrá que esperar el desarrollo de los otros grupos, ya que también clasifican 4 de los mejores terceros a la siguiente fase.

