“No se puede hablar de favoritos”, José Pékerman

El partido frente a Brasil es vital para las aspiraciones de Colombia en la Copa América Chile 2015, una derrota podría ser un golpe muy fuerte y difícil de superar, así que aparte de tomarse con una revancha de la eliminación del Mundial es un paso a la siguiente ronda de Copa y así lo toman Pékerman y Cuadrado.

¿Es una revancha para Pékerman?



Ante las críticas y petición de jugar con otros delanteros, el DT dejó claro que ha es difícil usar a todos los atacantes y trabajar esto en pocos días: “Hemos tenido más continuidad con el 3-1, pero no descartamos la posibilidad de jugar con 2 delanteros. Siempre hablando con los jugadores y debido al nivel tan bueno que tienen en sus clubes, pero no siempre el tiempo de trabajo nos ayuda. Todo requiere tiempo de adaptación y no siempre lo hemos podido lograr”, aunque admitió que hay que cambiar el estilo de juego: “No podemos vivir del pasado, van presentándose cambios en los futbolistas, en sus carreras y en los lugares en los que están. No nos podemos quedar jugando de una manera, viendo que el fútbol muestra que hay muchas dificultades”.

Para el seleccionador no se puede comparar lo que pasa en América con las diferencias que se ven en Europa entre equipos nacionales: “Es un torneo en el que no se puede hablar de favoritos, los partidos son muy parejos… En la Eurocopa la diferencias algunas veces son abismales, en Copa América con un mal debut estamos obligados a ganarles a uno de los grandes equipos”.

Aparte de la Copa América, el tema de moda es el destino de Falcao en el fútbol internacional, sobre esto Pékerman dio una luz ante la pregunta de la posibilidad de jugar en Chelsea junto con Cuadrado: “Se van a ayudar mutuamente y va a hacer cosas muy buenas”, esta fue casi una confirmación después de los rumores que han rondado los medios internacionales.



Sobre la actualidad de Brasil y su invicto después de quedar eliminado del Mundial, Pékerman le dio todo el crédito a Dunga: “De entrada fue plasmando lo que quería de su plantel y de su equipo, los amistosos fueron muy buenos y hoy está mucho más afianzado que en ese amistoso. Es un equipo que casi no le han hecho goles, es muy fuerte en el aspecto defensivo y tiene grandes individualidades”. Aunque para muchos es una revancha hay que diferenciar como se afronta el juego con los pentacampeones mundiales: “En cierta forma sí, no es una revancha como tal, es un partido de fútbol. Pero sí sería importante demostrar que le podemos ganar a Brasil, hace mucho que no se hace. Es una buena oportunidad, en un partido por los puntos, más que revancha sería una alegría que todos necesitamos”.

Por último, y ante tanta insistencia de ser favoritos, el experimentado técnico admite que hay que tener un papel principal: “Estamos entre los aspirantes, cómo no lo vamos a estar, pero ser aspirante es compartir con Argentina, Brasil, Chile Uruguay y los equipos que están en formación”.

¿La falta de ritmo afecta a Cuadrado?

En la misma rueda de prensa atendió a los cuestionamientos de medios el volante Juan Guillermo Cuadrado, él afirma que a pesar de la derrota con Venezuela hay mucho todavía por delante en la Copa: “Estamos a tiempo, tenemos un partido que para nosotros nos puede llenar de motivación para enfrentar a un equipo como Brasil y hemos trabajado para llegar bien”, además afirma que la falta de titularidad en Chelsea no significa que no llegue bien a la Selección: “Siempre me he caracterizado por ser un profesional, cuando no tuve mucha continuidad trabajé fuerte, trabajé el doble porque sabía lo que se venía. Me entrené muy bien para estar acá, me siento bien físicamente”.

Sobre la posible llegada de Radamel Falcao García a su equipo el volante habló claro: “Es importante tener un compañero de la selección en el club, pero en este momento estamos pensando en la Copa”, pero no quiso quedarse en temas ajenos al torneo de selecciones y destacó la calidad del equipo ‘Tricolor’: “Tenemos un gran equipo, grandes cualidades, jugadores muy importantes que pueden hacer una jugada y sorprenderlos. Tenemos que estar bien parados y tratar de darle salida al equipo y ser desequilibrantes”.

Para el volante la mentalidad es primordial: “Tenemos los jugadores para hacerlo, podemos sorprenderlos y tener jugadas. Debemos salir al campo de juego con la convicción de querer ganar el partido”, aunque aceptó el peso que da el título de candidatos, reconoció que la competencia es muy dura: “Somos uno de los candidatos, pero es una Copa muy peleada y pareja. Hay selecciones con grandes jugadores, debemos pensar siempre en nosotros e ir partido por partido”.

Por último y como mensaje para todo el pueblo colombiano, Juan Guillermo le pidió apoyo a todos: “Si han estado en las buenas hay que estar en las no tan buenas, ahora necesitamos más el apoyo de nuestra gente. Estén con nosotros y tenemos mucho camino por recorrer”.

