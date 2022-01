Niegan que le vayan a amputar las piernas a “Batigol”

En agosto del 2014, el exgoleador argentino Gabriel Batistuta reveló el calvario que vive debido a fuertes dolores tobillos, que lo llevaron a pensar en amputarse las piernas.

Sin embargo, a últimas horas, este rumor volvió a expandirse y encendió las alarmas en el mundo del fútbol.

Ante esto, su médico personal, Roberto Avanzi, decidió aclarar los rumores y negó que “Batigol” vaya a sufrir esta amputación, y aceptó que sí será sometido a un tratamiento por esta dolencia.

“Bati estuvo insoportable, vino un día y me dijo ‘quiero hacer la de Pistorius y cortarme los dos tobillos’. Lo dijo muy enserio. Él dijo ‘así no quiero vivir’… Pero esto fue hace tres años atrás, no ahora”, reveló el doctor a la radio argentina “Radio del Plata”.

Además, el especialista reveló cómo comenzó el “calvario” del exjugador de la Fiorentina y lo que procederá para tratar de aliviar estos dolores.

“En la última etapa de Qatar le hacían una infiltración córtico anestésica por semana, entonces esos dos tobillos los tiene destruidos. La corticoide te come el cartílago y eso te destruye el tobillo”, aclaró Avanzi.

“Primero se le va a poner la prótesis en el único que no tiene nada, pero estamos en una etapa en la que tirará mientras pueda y cuando no soporte más, le vamos a poner una prótesis de tobillo”.