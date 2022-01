¡Todo es mentira! Batistuta está bien e incluso quiere ser técnico de fútbol

El ex delantero argentino Gabriel Batistuta desmintió tajantemente una supuesta información que decía que él quería que le amputaran sus piernas. En una entrevista realizada por el programa ‘Reconquista Hoy’ en Argentina, el ex goleador de la Selección albiceleste dejó claro que “todo es mentira y no tiene fundamento”.

“Me da bronca tener que salir a desmentir estas barbaridades porque son mentiras. La gente se preocupó y mis chicos (hijos) cuando van a la escuela les preguntan sobre la salud de su papá y no es bueno, porque genera pánico”.

Sobre el tema de una posible amputación de sus piernas, Batistuta dejó claro: “Nunca me dolieron las rodillas y nunca tuve problemas en esa parte del cuerpo durante los 30 años que duré jugando fútbol. Me duelen los tobillos y las piernas, pero son dolores que me quedaron de la carrera profesional y no tiene nada que ve el presente. Me cuido y realmente estoy mucho mejor que hace tres o cuatro años”.

Igualmente contó que juega fútbol de vez en cuando y se divierte con sus amigos, aunque trata de jugar de una forma aficionada por las secuelas que tiene de su vida profesional.

“Estoy disfrutando de mi vida y tratando de aprovechar lo que no hice durante 20 años que estuve fuera de Reconquista. Vivo con mi familia, voy a pescar y juego al golf. Tengo varios amigos, leo y estudio para no estar desactualizado”.

Habló sobre la posibilidad de ser técnico: “Me gustaría ser entrenador, pero no a cualquier precio y ahora en Argentina no estoy listo para enfrentar la forma en la cual está organizado el fútbol. Sin embargo, si llega alguna propuesta habría que estudiarla y ver las posibilidades”.

Sobre el escándalo de la FIFA, esto dijo: “Yo trabajé para Catar durante su postulación y éramos simples representantes del país tratando de mostrar sus bondades. Era una tierra nueva para descubrir y llevar el fútbol a otros lugares”.

“No veía la necesidad de que el país tuviera que comprar a nadie para ser elegido, porque todo es bueno allí y esto era suficiente para entusiasmar a la FIFA para hacer el Mundial”.

Finalmente habló sobre Lionel Messi y su papel en la Selección: “No le perdonamos los errores y la verdad creo que es un jugador fenomenal. Es el mejor hoy y por eso es que le exigimos tanto. Solo esperamos poder conseguir mas victorias con Lio”.

