Publicidad









Real Mardrid

@saskiaisabxlla oh my god you’ve created a monster ? got my @realmadrid one today pic.twitter.com/rU4AaoukOx — kelley (@kelleyshwerb) abril 30, 2015

AS Roma

Abbiamo la versione italiana del fidanzato di @saskiaisabxlla: ecco il test di @y_guaje per la sua lei #ASRoma pic.twitter.com/gXJOHrcuY3 — Gabriele Chiocchio (@Gabrioc) abril 29, 2015

New England Patriots

Gracias a una prueba de conocimientos futbolísticos una mujer inglesa logró salvar su relación sentimental con un fanático del Arsenal de Londres. Aunque parece una situación producto de un Reality de televisión, la prueba se hizo realmente y la joven pasó la difícil prueba.

El término ‘prueba de amor’ se puede entender de diferentes formas, pero esta prueba de amor estuvo muy ligada al deporte, mas específicamente al equipo ‘gunner’ del balompié ingles. Un hincha del Arsenal tenía la firme decisión de terminar la relación que tenía con su novia, pero no quiso ser arbitrario y decidió darle una oportunidad a su novia para salvar la relación presentando una prueba de conocimiento sobre el Arsenal, equipo favorito del joven.

Toda la situación sería desconocida y hubiera pasado inadvertida en condiciones normales, pero la mujer sometida a la prueba decidió publicar la situación y las fotos del formulario de preguntas en su cuenta de Twitter (@saskiaisabxlla) y esta publicación fue recogida por varios medios ingleses que le dieron difusión a nivel mundial.



<<Vea en la galería de imágenes de arriba las fotos del cuestionario con el que el dudoso novio decidió seguir con su pareja>>

En las preguntas uno puede encontrarse con temas del uniforme del equipo, los jugadores y sus posiciones, por qué Alexis Sánchez es mejor que Eden Hazard, cuál fue el marcador de la final de la última FA Cup entre Arsenal y Hull City, quién hizo los goles en el último título ‘gunner’, cuál es el sobrenombre del equipo, quién es el técnico actual, entre otros cuestionamientos puramente futbolísticos.

La británica demostró que sí sabía sobre el equipo de su novio, pasó la prueba con un 87% de aciertos y recibió la recomendación de aprender un poco más.

Pero el experimento con Arsenal motivó a muchos novios para poner a prueba a sus parejas sobre el conocimiento de sus equipos deportivos favoritos. Se hicieron conocidas evaluaciones sobre Real Madrid, AS Roma y hasta los New England Patriots del fútbol americano de los Estados Unidos.

Lea también



#FuerzaSultán: Soto agradece el apoyo tras su lesión

VIDEOS: Los golazos más espectaculares de James con el Madrid

Desgarradoras palabras de Nicole Regnier por no jugar el Mundial

>>Más curiosidades del fútbol mundial en PUBLISPORT<<