Futbolista del Manchester United ofreció dinero a estudiante para hacer un trío

Andreas Pereira, joven futbolista del Manchester United, se encuentra envuelto en un escándalo. La estudiante Kelly McKinney reveló que el jugador le pidió hacer un trío sexual junto a un compañero de equipo, a cambio de 14 mil euros.

La joven, de 19 años, confesó al periódico “The Sun” que conoció al brasileño en la fiesta de Navidad del United y que después de la celebración él la buscó por Twitter para intercambiar teléfonos.

Según la chica, Pereira le preguntó si estaba dispuesta a realizar un trío con él y Paddy McNair, también jugador de los “Red Devils”.

“Casi me caigo de la silla cuando me ofreció esa cantidad de dinero por estar con ellos. Yo no soy esa clase de persona, me pareció muy insultante. Creo que está desesperado por pagar para tener sexo“, indicó McKinney.

La joven pide una disculpa pública, aunque ninguno de los dos futbolistas se ha pronunciado sobre el escándalo.

Pereira nació en Bélgica y ha representado a la Selección Sub-20 de Brasil. A sus 19 años forma parte del United Sub-21 y trata de impresionar al DT Louis Van Gaal para firmar contrato con el primer equipo.