Luchador de la WWE reta a Wayne Rooney a una pelea en Wrestlemania

How about that @WayneRooney dive vs @PNEFC? He won’t need to dive when I catch up with him.. #BullHammer #BNB — Bad News Barrett (@WadeBarrett) febrero 17, 2015

@WadeBarrett ill get stone cold Steve Austin out of retirement for you. Haha — Wayne Rooney (@WayneRooney) febrero 17, 2015

.@WayneRooney you and @steveaustinBSR Vs me and @Kevin__Davies at Wrestlemania in 6 weeks. Get it booked @VinceMcMahon. — Bad News Barrett (@WadeBarrett) febrero 17, 2015

Wade Barrett se molestó con un penal que, según sus palabras, Wayne Rooney fingió y después cambió por gol ante el Preston North End en la FA Cup y mandó un reto a la estrella del Manchester United.

El también conocido como Bad News Barrett vio perjudicado a su club favorito de Inglaterra en la derrota que sufrió 3-1 ante los Red Devils y utilizó las redes sociales para pedir una pelea en Wrestlemania ante el ‘Jabalí’.

“No necesitará caerse, cuando lo agarre en un cuadrilátero”, indicó el campeón Intercontinental en su cuenta de Twitter.

El seleccionado inglés tuvo el valor de contestar a la estrella de la empresa estadounidense y aceptó el reto, siempre y cuando sea acompañado por un miembro del Salón de la Fama.

Entonces Barrett pidió al dueño de la compañía, Vince McMahon, que pactará la pelea para Wrestlemania XXXI.

