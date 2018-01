Entrevista: Kevin Rendón, genética de talentoso en Millonarios

¿El apellido Rendón le da otra responsabilidad?

Me da orgullo, eso es todo. Es una responsabilidad grande estar aquí después de todo lo que hizo mi papá, pero siempre he dicho que su historia fue muy buena, muy linda, la disfruté, la viví. Pero la historia de Kevin Rendón es muy diferente a lo que él hizo.



¿Qué ha hablado con su papá de lo que se va a enfrentar en Millonarios y su hinchada?

En ningún momento me meto a la cabeza enfrentar a la hinchada, simplemente enfrento los partidos, sé en qué club estoy, me siento orgulloso y tengo que hacer valer por qué estoy aquí. Mi papá me dice que disfrute estar en el club más grande del país. Sueño con jugar en Europa pero primero tengo que conseguir la 15 acá.



¿Qué está haciendo su papá en este momento?

Mi papá estaba viviendo en Bogotá pero en el momento en el que me vine se fue para Pasto otra vez y ahora está con la Selección Nariño con un nuevo proyecto.

¿Cúales son sus expectativas con este Millonarios 2015?

Nuestra idea es ser campeones, no tenemos algo más en la cabeza que sacar la estrella número 15 para Millonarios.



¿Siente más responsabilidad por ser uno de los refuerzos?

Cualquier jugador que pertenezca a Millonarios tiene una responsabilidad muy grande, estar en el equipo más grande del país. Lo mío no es la excepción, pero por encima de todo esto es aprender cada día más y disfrutar este momento porque no todo el mundo tiene la posibilidad de estar en un equipo como Millonarios.



¿Cómo le sienta ser extremo por derecha?

Me siento muy bien por banda y por la mitad, pero depende del sistema que el profesor quiera. Estoy practicando en las dos posiciones para acoplarme rápido en cualquier sistema. La idea del técnico es posesión de pelota y eso me conviene mucho porque tengo la capacidad para poder aplicarlo.

¿Hay presión por el buen momento de Santa Fe?

Yo no pienso en Santa Fe porque estoy en el club más grande del país y solo tenemos un objetivo que es ser campeones.



¿En qué ha hecho énfasis Lunari para mejorar?

Va a ser un equipo mucho más equilibrado. Haciendo énfasis en la defensa y no dejar muchos espacios. Va a ser un equipo en bloque, que siempre va para adelante y con precauciones a la hora de regresar.



