Los videojuegos de peleas, una nueva forma de donar sangre

Los videojuegos sangrientos son siempre un tema polémico y para un nuevo sistema de juego de computadora no es diferente.

El dispositivo llamado Blood Sport funciona como un título de PlayStation pero la diferencia clave es que cuando el personaje virtual es golpeado, al jugador de la vida real se le extrae sangre de sus venas a un esterilizado paquete de donación. El dispositivo es controlado por un microprocesador Arduino, desarrollado por el inventor canadiense Taran Chadha; el cual está destinado a hacer entretenido donar sangre, pero por ahora, el proyecto ha sido suspendido en la plataforma de crowdfunding Kickstarter.

El jugador, de 32 años de edad, le cuenta a Metro, “Quiero conseguir que la comunidad de jugadores done sangre, ya que suelen ser una demografía apática“.

¿Cómo se le ocurrió la idea?

–Comenzó como una broma entre nosotros hace mucho tiempo, pero cuando nos enteramos de la escasez de sangre en Canadá, decidimos que tal vez era hora de traerlo de vuelta. En realidad, sólo se puso en marcha cuando nos dimos cuenta de lo fácil que sería tomar la señal eléctrica desde el controlador y utilizarlo para lo que quisiéramos.

¿Cuánta sangre se extrae de un golpe del videojuego “Mortal Kombat“?

–En realidad es ajustable. Al momento extraemos un total de 300 ml. Dividimos eso en diez golpes de 30 ml cada uno. Pero, siendo realistas, podríamos establecerlo en 400 ml como en una verdadera clínica de sangre.

¿A la gente realmente les gusta jugar?

–Sólo hemos realizado un par de pruebas y con un solo jugador, que realmente no es justo. Siempre hay un poco de vacilación, pero la gente dice que se meten más en el juego debido a que los riesgos son tan altos cada vez que reciben un golpe. Definitivamente creemos que va a ser más divertido cuando haya dos jugadores y pueda ser una competencia.

¿Puedo jugar con él en casa?

–No, sólo se puede reproducir en las clínicas de sangre o eventos de juegos con personal médico profesional. Definitivamente, no es seguro para jugar solo en casa, a menos que seas tal vez un médico, e incluso entonces probablemente no es una buena idea. Es como cualquier máquina de donación de sangre por lo que realmente necesitas estar en el banco de sangre.

¿Es doloroso jugar con el dispositivo?

–Es igual que donar sangre, si no te gustan las agujas no va ser muy agradable. Pero parece doler menos debido a la emoción de la competencia y de aparentar al frente de tus amigos.



¿Cuáles son los mejores juegos para donar sangre?

–Sólo hemos probamos con “Call of Duty”, “Battlefield” y “Mortal Kombat“. Juegos que vibran cuando golpean a los jugadores son los más fáciles para nosotros de programar. Sin embargo, “Call of Duty” funciona bien, porque realmente te metes en él – toda la perspectiva de juegos en primera persona contra otros son realmente emocionantes.



¿Cuáles son tus planes futuros para Blood Sport?

–Por el momento estamos en espera ya que Kickstarter suspendió nuestra campaña y no hemos conectado con alguna clínica de sangre. Pero todavía estamos buscando socios, y considerando qué hacer a continuación.

