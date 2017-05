Nairo, el mejor entre los mejores

Publicidad

































En la mañana del martes se llevó a cabo la tradicional ceremonia del Deportista del año 2014, organizada por el diario El Espectador, donde se premia a los mejores representantes del deporte colombiano dentro de los últimos 12 meses y que por segunda vez, entre muchos candidatos con méritos, triunfos y títulos, fue destacó al ciclista Nairo Quintana como el mejor de los mejores.

Así se cierra un año de ensueño para el pedalista que con su 1,67 de estatura ha sabido poner el tricolor nacional una y otra vez en lo más alto de las competencias ciclísticas del mundo. Nairo de 24 años, compite desde el año 2012 para el Movistar Team de España y en tan solo dos años ya se ha constituido como uno de los mejores del mundo y de los mejores en la historia del ciclismo nacional.

El año de Nairo

El boyacense le madrugó al 2014, desde finales del 2013 se estaba preparando para lo que iba a ser el siguiente año y empezó con pie derecho al haberse coronado en enero como el mejor del Tour de San Luis, corrido por territorio argentino, donde durante 6 días demostró tener mucho más para dar los siguientes 11 meses, además del título Nairo fue el mejor de la montaña.

Su siguiente objetivo fue la edición número 97 del Giro de Italia, allí cada pedalazo lo llevo a la gloria, cada segundo que le sacaba a sus competidores lo acercaba a vestir la camiseta rosada y cada gota de sudor fue recompensada con ser el mejor después de veintiún etapas con gran dificultad. En el podio celebró con Rigoberto Urán, otro de los deportistas destacados en 2014, que quedó en el segundo lugar a 2 minutos y 58 segundos del mejor.

El hambre de triunfo que tenía Nairo era inmensa, pero por disposición de su equipo no participó en el Tour de Francia y se guardó con todo para rematar el año en territorio español. Primero se llevó la Vuelta a Burgos después de 5 días de gran rendimiento, allí se llevó la camiseta roja como el campeón de la montaña y fue el segundo de la clasificación de la regularidad., pero este era el abrebocas de lo que esperaba lograr en la Vuelta a España.

El equipo Movistar Team apostó con sus dos capos de escuadra para llevarse la vuelta ibérica, Nairo Quintana y Alejandro Valverde tenían la misión de darle al equipo local el título tan anhelado. El inicio no pudo haber sido mejor para ellos, en especial para Nairo quien estuvo en las primera etapas peleando el primer lugar hasta que lo consiguió en la novena etapa, todo parecía pintar bien, pero llegó la terrible etapa 10, donde una caída amenazó acabar con los sueños del colombiano. Esto no sucedió, Quintana se levantó, montó su bicicleta y como un guerrero cruzó la meta con ganas de recuperar lo perdido, pero una nueva caída en la etapa 11 lo dejó afuera y con una lesión en su escápula derecha que lo obligó a pasar por el quirófano y generó que no compitiera en los Campeonatos del Mundo de Ciclismo de Ruta que se disputaron en septiembre.

Allí terminó el recorrido de Nairo en 2014, después en medio de su recuperación fue nombrado Amigo de la UNICEF para el desarrollo de proyectos a favor de la infancia menos favorecida de Colombia, algo que lo lleva a trabajar más para ser un ejemplo y ayudar a esta población.

La palabras del mejor

Con la humildad que lo caracteriza y abierto a todas las preguntas, Nairo se mostró muy emocionado por haber recibido este gran reconocimiento en un año que tuvo muchísimos deportistas que hicieron vibrar al país con sus logros. Las palabras del mejor de 2014 al recibir este reconocimiento fueron, “Muy contento por volver a estar en este lugar y ganar. Me llena de orgullo y mucha felicidad haber sido reconocido”, además reconoció que todos sus colegas colombianos en las diferentes disciplinas engrandecen el ser premiado como el mejor de 2014, “Quiero felicitar a todos los deportistas, todos nos sentimos muy orgullosos de la actuación en Colombia y en el mundo por parte de ellos”.

Nairo no se quiere quedar pensando en lo que ya pasó, de inmediato se mentalizó en el año 2015 y la participación en el Tour de Francia, “Sabemos y entendemos que no se puede competir todo, esta ocasión iremos al Tour de Francia y en el futuro cuando haya tenido la oportunidad de pelear el título en las otras grandes carreras de ruta, intentaré volver a competir de nuevo en el Giro de Italia”, el año fue bueno para el pedalista nacido en el departamento de Boyacá y él mismo lo reconoce en el aspecto personal, “Fue un año en el que maduré muchísimo al ir como líder y con la responsabilidad del equipo, y me fue bien. Lamentablemente perdí la Vuelta a España por lo que fuera, pero bueno, una caída le pasa a cualquiera” .

Hubo muchos rumores de su salida del Movistar Team, pero nada de esto fue cierto y ya trabaja con sus coequiperos pensando en el 2015, “Cada vez el equipo se consolida más y donde vamos siempre vamos a disputar el título de todas las carreras”, Nairo quiere que el color rosado del que puso sobre Colombia al obtener el Giro de Italia, puede convertirse en el amarillo del anhelado que se lleva el ganador del Tour de Francia, “Seguiremos trabajando para que las ruanas ya no sean rosadas, y que sean de color amarillo”.

Por último y como mensaje hacia todo el país, el campeón dijo, “Sigan luchando por los sueños que seguramente se va a seguir componiendo el deporte colombiano, a pesar de la buena imagen y la buena cara que estamos dejando afuera, hace falta más apoyo y ya tendrá que llegar el apoyo”.

Otros reconocimientos de la ceremonia

En esta ocasión el diario organizador de los premios no hizo un podio con los tres mejores del año, tal como en la ceremonia del año anterior se hizo un reconocimiento a otros diez grandes ganadores del año y que tienen los mismos méritos para ser catalogados como los mejores en cada una de sus disciplinas:

Álvaro Galvis, ciclista paralímpico.

Mariana Pajón, bicicrosista.

Sara López, Tiro con arco.

Caterine Ibargüen, saltadora triple.

Gabby Chaves, automovilista.

Rigoberto Urán, Ciclista, Jossimar Calvo, gimnasta.

Jercy Puello, patinadora.

Yoreli Rincón, futbolista.

Orlando Duque, clavadista de altura.

Darley Pérez, boxeador peso ligero.

Como dirigente del año 2014 fue galardonado Luis Bedoya por su gestión al frente de la Federación Colombiana de Fútbol.

El equipo del año sin dudas y con grandes méritos fue la Selección Colombia Masculina de mayores por su gran actuación en el Mundial Brasil 2014 llegando a los cuartos de final.

El reconocimiento a la Vida y Obra fue para Efraín ‘El Caimán’ Sánchez, ex portero de la Selección y el primer futbolista colombiano en ir a un club argentino, San Lorenzo de Almagro.

En la categoría de mejor deportista juvenil fueron destacados varios, Camila Valbuena en ciclismo de pista, Alejandro Arias gimnasta en la modalidad de trampolín y la pareja de Brandon Rivera y John Ánderson Rodríguez de ciclismo por equipos.

El deportista revelación se lo llevó Marcelo Rozo por su buena temporada que le permitio acceder al Web.com Tour de golf.

El técnico del año fue Jorge Luis Pinto por llevar a Costa Rica a los cuartos de final del Mundial Brasil 2014.

James Rodríguez fue reconocido como el personaje del año 2014.

Y el profesor Luis Fernando Montoya fue homenajeado después de haber obtenido la Copa Libertadores de América con Once Caldas hace 10 años, los mismo 10 años que lleva sin poder caminar ya que fue víctima de varios disparos por un intento de atraco.

