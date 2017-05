La Copa de África 2015 no se disputará en Marruecos, expulsada del torneo

Publicidad



El Cairo, 11 nov (EFE).- La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha confirmado hoy que Marruecos no acogerá la Copa de África de Naciones (CAN) de 2015, después de que Rabat solicitara su aplazamiento a 2016 por temor a la propagación del virus del Ébola, a la vez que anuncia que la selección mediterránea no disputará el torneo.

En un comunicado difundido hoy en El Cairo, donde se reunió el ejecutivo, la CAF insiste en que se mantendrán las fechas de la competición (entre el 17 de enero y el 8 de febrero de 2015), pero no anuncia el nombre de ningún candidato alternativo para acoger el campeonato.

La selección de Marruecos, que era la anfitriona, no disputará esta edición en la nueva sede y su puesto lo ocupará la selección del país que lo organice.

“De acuerdo con el rechazo de Marruecos, el Comité Ejecutivo (de la CAF) ha decidido que el equipo nacional de Marruecos queda automáticamente descartado y no tomará parte en la 30 edición de la Copa”, asegura el comunicado.

En la nota, el Comité Organizador de la Copa de Naciones de África indica que dejará para más adelante la aplicación de las sanciones por lo que considera una ruptura del contrato por parte de la federación marroquí de Fútbol.

“El comité organizador de la Copa de África de Naciones aplicará posteriormente las disposiciones legales oportunas dado el incumplimiento por parte de la Real Federación de Fútbol de Marruecos de las disposiciones reglamentarias y contractuales”, explica la nota.

El Ministerio de Juventud y Deportes marroquí anunció a principios de octubre su intención de posponer la competición por cuestiones de salud ciudadana.

“La solicitud de Marruecos de aplazar la celebración de este evento se basa en una petición del Ministerio de Sanidad marroquí que ha insistido en la necesidad de prohibir las concentraciones de gente procedente de los países que padecen el virus del Ébola para evitar su propagación”, aseguraba el escrito ministerial.

Desde su descubrimiento el pasado marzo en Guinea Conakry, la enfermedad ha causado la muerte de más de 3.100 personas, la mayoría en Guinea, Sierra Leona y Liberia.

Sobre la búsqueda de una sede alternativa, el Comité de la CAF indica que varios países han mostrado su deseo de acoger el evento en las fechas programadas, y subraya que están siendo estudiadas.

En este sentido, insistió en que las fechas de los partidos de calificación continuarán según el calendario previsto.