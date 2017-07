Dovizioso aprovecha los neumáticos y pone líder a Ducati por primera vez

Publicidad





Motegi (Japón), 11 oct (EFE).- El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici Open) aprovechó la posibilidad de disponer del compuesto de neumático “extra blando” en su moto para conseguir la mejor clasificación de entrenamientos para el Gran Premio de Japón de MotoGP que mañana se disputará en el circuito de Motegi.

Desde la época del australiano Casey Stoner, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2010, ninguna Ducati había conseguido ser la más rápida de entrenamientos y, además, batir el récord de vuelta rápida con un registro de 1:44.502, al que sólo se acercó su compatriota Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), 1:44.557.

Al líder del mundial de MotoGP, el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), no le fueron demasiado bien las cosas y sufrió más de lo previsto para llevar por el sitio su moto, lo que a la postre le relegó a la cuarta plaza, segunda línea de la formación de salida, en tanto que su compañero de equipo Dani Pedrosa, que se cayó sin consecuencias en su último giro, fue tercero.

Antes de eso, los últimos entrenamientos libres sirvieron para terminar de perfilar las motos para la segunda clasificación, en la que se confecciona la formación de salida definitiva y ahí Jorge Lorenzo volvió a mostrar una gran eficacia sobre su Yamaha si bien el tiempo no fue mejor que el protagonizado anteriormente por Marc Márquez.

Aunque continuó siendo el más rápido sobre el trazado de Motegi, con el registro de 1:44.940 que logró en los libres, luego superado por Dovizioso, el líder del mundial no estuvo demasiado cómodo en esa tanda, en la que volvió a protagonizar una salida de pista, sin consecuencias.

Su moto no terminó de ir “redonda” y quizás por ello esa circunstancia tuvo su reflejo en la clasificación de los cuartos libres, en los que acabó tercero, si bien es cierto que con noventa milésimas de segundo de diferencia entre el trío de cabeza.

Preparadas las motos para la segunda clasificación, le tocó el turno a los pilotos que debían jugarse las dos plazas de la primera, en la que los españoles Álvaro Bautista (Honda RC 213 V), Aleix Espargaró (Forward Yamaha YZR Open) y Héctor Barberá (Ducati Desmosedici Open), además del colombiano Yonny Hernández (Ducati Desmosedici Open) eran los principales aspirantes.

Una secuencia de tres vueltas rápidas le permitió a Álvaro Bautista ganarse el pase a la segunda clasificación junto a Aleix Espargaró, al final el más rápido, en detrimento del colombiano Yonny Hernández, que acabó fuera en el último instante.

La segunda y última clasificación resultó muy intensa desde el principio y si bien el primer líder fue Jorge Lorenzo, enseguida le desbancaron Dani Pedrosa y Valentino Rossi, que además rodaron por debajo del récord de vuelta rápida que esta mañana consiguió Márquez, al que se veía “retorcerse” con su Repsol Honda por el trazado japonés, en el que después de las tres primeras vueltas era octavo.

Pero una vez más el último cambio de neumáticos iba a jugar una baza definitiva y en esta fue el italiano Andrea Dovizioso el que pudo sacar la mayor “tajada” al montar el neumático extra blando en su Ducati por la condición “Open” de la moto, para situarse al frente de la clasificación con 55 milésimas sobre un pletórico Valentino Rossi y ya con más de dos décimas respecto a Dani Pedrosa.

Pedrosa, en su intento de superar a sus rivales de turno, forzó el ritmo en la última vuelta pero llegó colado a la duodécima curva del trazado nipón y acabó por los suelos, en una caída limpia, en la que se deslizó durante unas cuantas decenas de metros por el asfalto, mientras que su compañero en el equipo Repsol Honda se quedaba fuera de la primera línea de la formación de salida.

En esa segunda línea, además de Márquez, acabó Jorge Lorenzo y el italiano Andrea Iannone (Ducati Desmosedici).

Aleix Espargaró, el mejor de la primera clasificación, se reservó para el final de la segunda, al disponer sólo de un neumático extra blando y por tanto de una sola oportunidad, razón por la que apenas dio cinco vueltas y acabó undécimo.

Motegi (Japón), 11 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se tuvo que conformar con la cuarta plaza para el Gran Premio de Japón de MotoGP y por ello reconoció que “el objetivo era estar en primera línea, pero lo importante” es que se siente “bien y el ritmo de carrera es bueno”.

Márquez reconoció que para él, el rival más fuerte “es Jorge -Lorenzo-, que tiene el mejor ritmo”. “Aunque en la parrilla está detrás mío, está mejor y es más constante, así que intentaremos hacer una buena salida para ver cómo nos encontramos y luchamos por una posición u otra”.

El piloto de Repsol Honda explicó el problemas técnico que tuvo por la mañana y que fue “un fallo en un sensor”. “Por seguridad he sido yo el que ha decidido parar la moto, no pasaba nada, pero por seguridad y como he visto que salía un error en la pantalla he decidido parar la moto que al fin y al cabo son las instrucciones que tengo …”, comentó sonriendo.

“Cuando hay un fallo de ese estilo automáticamente la moto entra en un modo de seguridad y ya no corre tanto, pero ha sido cambiar este sensor y salir otra vez sin problemas”, agregó.

El líder del mundial comentó que éste había sido un fin de semana con algunos incidentes ya que “parece que este fin de semana no podía ser un fin de semana normal”. “Hasta este gran premio siempre hemos tenido fines de semana normales y ayer nos tocó con los problemas en los frenos y hoy con el sensor. Al final son anécdotas, pero lo importante es que hemos salvado estos problemas y estamos confiados para la carrera”.

“Estamos todos muy a la par y será interesante ver como puedo manejar la carrera”, aseveró el piloto de Repsol Honda.

En cuanto a la carrera, dijo que será importante “hacer una buena salida”. “A lo mejor es la primera del año que hago bien, y es cierto que el objetivo es estar en primera línea y más aquí, que parece que hay muchos puntos de adelantamiento pero no hay tantos, pues cuesta adelantar con estas frenadas y por eso intentaremos hacer una buena salida y estar allí en el grupo de delante”.

“Pensaré en que tengo el primer punto de partido pero no es el último, si no es mañana quedarán tres más y eso me hace estar más tranquilo”, dijo Márquez para asegurar que no estaba nervioso ante la posibilidad de proclamarse matemáticamente campeón del mundo por segundo año consecutivo de MotoGP.

“Obviamente siempre he dicho que me gustaría cerrar cuanto antes el campeonato y mañana lo intentaré, si me veo bien y voy con confianza intentaré quedar por delante de Valentino y Dani, pero si no puede ser, pues valdrá más pensar en la situación y sumar puntos y ya será en la siguiente”, recalcó Márquez.

Motegi (Japón), 11 oct (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) reconoció que para él “será importante hacer una buena salida” porque está “en segunda línea” pero si logra colocarse entre los primeros cree que puede “tener un ritmo muy bueno”.

“Habrá que esperar para ver como me encuentro en carrera y como están los demás, ya que podría haber variaciones y que alguno que hoy no se encontraba bien mañana mejorase o al contrario, así que la carrera pinta bien”, reconoció Jorge Lorenzo.

El piloto de Yamaha se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su moto, que ha mejorado sensiblemente sobre todo “por una cuestión de puesta a punto y de electrónica”. “Aunque también ha sido una pena que no tuviésemos el mismo neumático trasero que el año pasado, pero al menos este neumático de ahora nos permite ser bastante competitivos y la moto en sí es mejor”.

“Estoy contento, aunque todavía debemos mejorar en áreas que estamos un poco por detrás de la Honda, pero también tenemos nuestros puntos fuertes y los debemos aprovechar mañana”, señaló.

Sobre las posibilidades de Márquez de ser campeón, Jorge Lorenzo comentó: “Hay cinco pilotos que tenemos un ritmo similar y tendremos que ver si la Ducati es capaz de aguantar el ritmo hasta el final, pero tanto Valentino y Dani como Marc y yo estamos ahí, veremos la diferencia de rendimiento entre mañana y ayer, pero de momento Marc y yo estamos un pelín por encima con el ritmo, aunque mañana podría cambiar”.