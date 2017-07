"Me gusta que me hagan memes": Miguel Herrera, DT de la Selección mexicana

Publicidad































Antes del Mundial de Brasil 2014 poco se esperaba de la Selección Mexicana. Pero ya en la justa, el combinado tricolor dio mucho de qué hablar por su buen juego colectivo, pero también por su simpático, extrovertido y eufórico director técnico. Las celebraciones de Miguel Herrera se hicieron virales y se ganó a gran parte de la afición mundialista.

Y al “Piojo”, como lo llaman de cariño, no le molesta en lo más mínimo haber sido comentado durante y después de la Copa del Mundo por sus festejos. Es más, en entrevista exclusiva, el entrenador mexicano aseguró que le agrada estar en el gusto del público y ser popular.

¿Qué pasa por tu mente cuando la Selección anota un gol? ¿A que se deben esos festejos que te caracterizan?

Lo disfruto como un aficionado. A veces te encuentras en una situación difícil y cuando cae pues hay que gozarlo. Todo lo que pasó en el Mundial nos ha dado para estar en campañas como esta para fomentar los planes de retiro y poder transmitir a la gente lo que realmente sentimos. Afortunadamente estamos en el gusto y credibilidad de la gente y eso me gusta.

Tus celebraciones se volvieron virales, incluso te hicieron muchos memes ¿Este fenómeno te ayudó o te molestan?

Me han ayudado a crecer, no me molestan en lo más mínimo. Le puedo transmitir lo que siento a la gente. Estamos contentos de la forma en que se expresa la afición. La popularidad creció afortunadamente.

Además de tus festejos, se te reconoció la forma en cómo hiciste jugar al Tri a nivel mundial, si hablamos de técnicos de América Latina por quiénes te inclinas?

Hay muy buenos técnicos en todas las selecciones del continente. Aunque unos se han ido inexplicablemente, pero son decisiones que se toman. Costa Rica hizo un gran Mundial y no tiene entrenador, Argentina llegó a la final y cambió de técnico; en todos lados pasa algo así.

En la actualidad hay dos estilos marcados a nivel mundial el de José Mourinho y el Josep Guardiola, ¿quién te gusta más?

Son dos técnicos que me agradan su forma de trabajar, pero no los sigo, yo tengo mi idea y cada quien trata de establecerse como mejor cree que tendrá resultados.

¿A tus 46 años que te falta como entrenador?

Quiero trascender con la Selección, hacer un gran Mundial y dirigir en otros lados del mundo. Pero mi futuro a corto plazo está planeado con la selección.

Durante tu corto momento con el Tri todo ha marchado bien, ¿estás preparado para la presión?

Preparado para todo, si no estas preparado para un traspié quiere decir que no has vivido un mal momento. Tienes que estar preparado para lo que venga pero hay que saberse levantar y seguir. Va a haber buenos momentos, pero también habrá malos que con trabajo, conciencia y como te prepares saldrás adelante.

Te vemos feliz, que estás disfrutando este momento…

Si estoy muy tranquilo, trato de regresarle algo a la sociedad de lo que me han dado cuando me piden fotos o autógrafos.

¿Como te ves cuando haya terminado tu carrera y llegues a la tercera edad?