¡Lamentable! hinchas de Santa Fe atacan al padre de un jugador de Millonarios

Según publicó el jugador de Millonarios en su cuenta de Instagram, su padre fue atacado por ir vestido con la camiseta de Millonarios.

Vásquez subió la fotografía de su padre después de haber recibido atención médica, dando parte de tranquilidad y acompañada del siguiente texto:

“Gracias a Dios mi papa se encuentra bien y su vida no corre peligro ! Esto después de haber sido atacado con un arma blanca en su pierna izquierda por unos hinchas de Santa Fe al tener la camiseta de MILLONARIOS …Con esta imagen no quiero generar más violencia ni venganza alguna simplemente expresar mi tristeza obvia por este incidente pero también porque no podemos aceptar más estas cosas ! El fútbol nos une , nos ayuda a hacer amigos , a disfrutar , a vivir un deporte hermoso en PAZ . Tampoco queremos más muertes de hinchas de ningún equipo la vida tiene más valor que cualquier cosa ! Dios nos bendice siempre ?? #futbolenpaz”

En la fotografía se observa al padre del jugador en una camilla con una herida en su pierna producto de un presunto ataque con arama blanca, según se ha sabido en las última horas.

El clásico que se jugará en la noche del domingo en el Estadio el Campín ha estado marcado por varios incidentes, primero las citaciones por redes sociales entre las hinchadas de Millonarios, Santa Fe y nacional, que juega este lunes con La Equidad en el Estadio de techo.

Hay que recordar que el volante del equipo ‘Embajador’ sufrió una lesión en la primera fecha de la Liga Postobón y aún no ha podido volver a la competencia.

