Coronavirus preocupa porque tiene nueva mutaciones que se adaptan mejor a los humanos

Otra pata que le sale más al gato. En medio de la pandemia y mientra se busca una vacuna efectiva contra la COVID-19, los científicos aún no logran entender del todo a qué se están enfrentando. El coronavirus es un enemigo que no solo es corrosivo, sino que es adaptativo.

La comunidad científica descubrió que el virus tiene dos mutaciones especiales que lo hacen aún más peligroso. Estas dos son las únicas mutaciones que preocupan a quienes investigan al virus de las más de 200 que ha presentado.

Coronavirus preocupa porque tiene nuevas mutaciones que se adaptan mejor a los humanos

Así lo manifestó el científico Martin Hibberd London School of Hygiene and Tropical Medicine al diario The Guardian. El galeno advierte que este tipo de cambios afecta el hallazgo de una vacuna efectiva contra el virus que afecta al mundo entero.

"Se están creando vacunas y otras terapias contra la proteína que recubre el virus porque es un buen objetivo, pero debemos mantener la vigilancia y asegurarnos de que las mutaciones no invaliden dichos esfuerzos", asegura.

Por eso, Hibberd les pide a los científicos del mundo compartir los descubrimientos que vayan obteniendo del coronavirus. De esta manera, entre las mentes científicas más brillantes del mundo, encontrar una medida eficaz que detenga a un virus que sigue sometiendo al planeta.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.